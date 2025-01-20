澳網／浪費4：0絕對優勢 詹皓晴遭前冠軍逆轉無緣8強

我國女網好手詹皓晴和烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）今年澳網聯手出擊，台烏組合名列女雙第5種子，連勝兩場今天和列第9種子的中國大陸張帥／法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）碰頭，台烏組合浪費首盤的4：0絕對領先，遭兩位前冠軍後來居上帶走8強門票。

澳網最佳戰績打進8強的詹皓晴，今天兩位對手都曾在墨爾本捧冠，不過台烏組合一開賽就連破對手2個發球局，取得局數4：0絕對領先。第9種子第5局首度保發後，宛如劇本複製，一連回破第5種子兩個發球局，連保帶破下連下5局，台烏組合保發追平後將戰局延長到「搶7」，但琪切諾克頭2個發球分都失守，儘管接續也回破對手2個發球分，但2：3落後下詹皓晴2個發球分也沒能保住，以3：7讓出首盤。

進入第二盤前詹皓晴申請醫療暫停，回到賽場後沒能挽回頹勢，第5種子前2個發球局都失守下陷入0：4落後，最終以2：6止步第三輪，差一勝追平詹皓晴澳網最佳成績。

詹皓晴出局後，僅存台將希望剩下尋求女雙和混雙衛冕的「一姊」謝淑薇，她和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）昨天已打下8強門票，下戰將和烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）／羅馬尼亞魯斯（Elena-Gabriela Ruse）爭晉級資格。