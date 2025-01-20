快訊

全台396萬人提前領現金！各項年金趕農曆年前入帳 最遲「這一天」

同志歌曲為何變成川普愛歌？就職前的YMCA熱舞

日本女主播報「男星性侵新聞」昏倒原因網瘋傳 本人哽咽發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／浪費4：0絕對優勢 詹皓晴遭前冠軍逆轉無緣8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴。取自詹皓晴IG
詹皓晴。取自詹皓晴IG

我國女網好手詹皓晴和烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）今年澳網聯手出擊，台烏組合名列女雙第5種子，連勝兩場今天和列第9種子的中國大陸張帥／法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）碰頭，台烏組合浪費首盤的4：0絕對領先，遭兩位前冠軍後來居上帶走8強門票。

澳網最佳戰績打進8強的詹皓晴，今天兩位對手都曾在墨爾本捧冠，不過台烏組合一開賽就連破對手2個發球局，取得局數4：0絕對領先。第9種子第5局首度保發後，宛如劇本複製，一連回破第5種子兩個發球局，連保帶破下連下5局，台烏組合保發追平後將戰局延長到「搶7」，但琪切諾克頭2個發球分都失守，儘管接續也回破對手2個發球分，但2：3落後下詹皓晴2個發球分也沒能保住，以3：7讓出首盤。

進入第二盤前詹皓晴申請醫療暫停，回到賽場後沒能挽回頹勢，第5種子前2個發球局都失守下陷入0：4落後，最終以2：6止步第三輪，差一勝追平詹皓晴澳網最佳成績。

詹皓晴出局後，僅存台將希望剩下尋求女雙和混雙衛冕的「一姊」謝淑薇，她和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）昨天已打下8強門票，下戰將和烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）／羅馬尼亞魯斯（Elena-Gabriela Ruse）爭晉級資格。

澳網

延伸閱讀

台南網球好手陳冠守澳網首勝 闖進青少年組第2輪

澳網／台南網球好手陳冠守 澳網青少年組首勝闖進第2輪

澳網／美國女將高夫寫「RIP TikTok」 球后莎芭蓮卡盼禁令有解

澳網／約克維奇直落三晉澳網8強 下輪強碰阿爾卡拉斯

相關新聞

澳網／直落2退13種子 謝淑薇女雙8強就位

我國「一姊」謝淑薇的澳網衛冕之旅持續進行中，今天她和女雙世界排名第8的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenk...

澳網／浪費4：0絕對優勢 詹皓晴遭前冠軍逆轉無緣8強

我國女網好手詹皓晴和烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）今年澳網聯手出擊，台烏組合名列女雙第5種子，連勝...

澳網／台南網球好手陳冠守 澳網青少年組首勝闖進第2輪

台南青少年網球好手陳冠守參加澳洲網球公開賽青少年組男子單打，今天在首輪擊敗大會第6種子英國選手，獲得個人在澳網青少年組首...

澳網／美國女將高夫寫「RIP TikTok」 球后莎芭蓮卡盼禁令有解

熱門短影音平台TikTok在美國停止服務，美國女將高夫今天在澳洲網球公開賽後傷心哀悼此事，現居邁阿密的球后莎芭蓮卡也說「...

澳網／約克維奇直落三晉澳網8強 下輪強碰阿爾卡拉斯

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天以6比3、6比4、7比6（7比4）直落三，擊敗捷克選手萊赫茨卡（...

澳網／阿爾卡拉斯晉男單8強 有望對決約克維奇

西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在7比5、6比1領先的情況下，因對手英國選手德瑞波傷退而晉級澳洲網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。