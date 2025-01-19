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澳網／台南網球好手陳冠守 澳網青少年組首勝闖進第2輪

中央社／ 台南19日電
台南青少年網球好手陳冠守（圖）參加澳洲網球公開賽青少年組男子單打，19日在首輪獲勝，闖進第2輪。圖／教練鄭偉揚提供（中央社）
台南青少年網球好手陳冠守（圖）參加澳洲網球公開賽青少年組男子單打，19日在首輪獲勝，闖進第2輪。圖／教練鄭偉揚提供（中央社）

台南青少年網球好手陳冠守參加澳洲網球公開賽青少年組男子單打，今天在首輪擊敗大會第6種子英國選手，獲得個人在澳網青少年組首勝；台南市長黃偉哲得知消息後表達祝賀之意。

台南市政府體育局晚間發布新聞稿表示，陳冠守今日在澳網青少年組出戰大會第6種子英國選手龐丁（Oliver Bonding），雖然首盤失利，但拿下第2盤打成平手，在對手於第3盤傷退情形下，最終以6比7、6比3、4比1，獲得個人在大滿貫賽澳網青少年組首勝，闖進第2輪。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，陳冠守於去年底參加2024年ISF U18世界中學生運動會，獲得個人單打金牌與團體金牌，此次首次參加澳洲網球公開賽，就能嶄露頭角，擊敗大會第6種子英國選手，消息令人振奮，第一時間已表達祝賀之意，也將持續為陳冠守加油打氣。

台南市體育局指出，陳冠守是台南市優秀選手，此次闖入澳網青少年組第2輪著實不易，接下來將面對世界排名第24名的美國好手莫塞伊丘克（Dominick Mosejczuk），希望陳冠守能再接再厲，再創佳績。

體育局指出，針對台南市青少年選手，如獲全中運前3名成績，市府團隊將提供培訓津貼、物理治療及運動傷害防護等服務，期許台南小將能放眼國際，勇敢追夢。

澳網

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