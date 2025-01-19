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澳網／阿爾卡拉斯晉男單8強 有望對決約克維奇

中央社／ 墨爾本19日綜合外電報導
阿爾卡拉斯。 法新社
阿爾卡拉斯。 法新社

西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在7比5、6比1領先的情況下，因對手英國選手德瑞波傷退而晉級澳洲網球公開賽男單8強，有望在下一役對決塞爾維亞名將約克維奇。

路透社等媒體報導，阿爾卡拉斯今天下午在澳網拉佛球場（Rod Laver Arena）對決德瑞波（Jack Draper）之役表現出色，德瑞波則因傷勢在盤間喊了長時間的醫療暫停，離開球場進行治療。

艾卡拉茲迄今拿下4座大滿貫賽冠軍，下一役將對決約克維奇（Novak Djokovic）或是捷克選手萊赫茨卡（Jiri Lehecka）。

另一方面，來自白俄羅斯、以個人中立身分參賽的球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），以6比1、6比2直落二擊敗來自俄羅斯、同樣以個人中立身分參賽的17歲小將安德瑞娃（Mirra Andreeva），闖進澳網女單8強。

莎芭蓮卡是前兩屆澳網女單冠軍，本屆志在完成三連霸，今日勝利是她在澳網的跨季18連勝。

美國新星高芙（Coco Gauff）則以5比7、6比2、6比1擊退瑞士女將班西琪（Belinda Bencic），也晉級女單8強。2025年以來，高夫已奪下9連勝。

澳網

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