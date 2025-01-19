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澳網／直落2退13種子 謝淑薇女雙8強就位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇闖進澳網女雙8強。擷圖自X
謝淑薇闖進澳網女雙8強。擷圖自X

我國「一姊」謝淑薇的澳網衛冕之旅持續進行中，今天她和女雙世界排名第8的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）面對列13種子的匈牙利芭波絲（Timea Babos）／美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez），以6：4、6：3過關，順利挺進8強。

謝淑薇去年包辦澳網女雙、混雙金盃，今年和去年女雙決賽隔網對決的奧斯塔朋科攜手，台拉組合名列大會第3種子；前兩輪衛冕軍都以直落2過關，今天碰13種子也在第8局率先破發，儘管自己的盤末發球局也失守，不過第3種子第10局再度破發成功，以6：4先下一城。

第二盤前7局雙方各自保住發球局，台拉組合第8局在「丟士」中把握住關鍵分，整盤第一個破發點就把握住，破發成功取得局數5：3優勢，接續賽末發球局更連拿4分直接結束比賽，只花1小時又18分鐘就拿到8強門票。

挑戰澳網女雙和混雙連霸的謝淑薇，和生涯第8座大滿貫女雙金盃只差3勝，下戰對手也已出爐，將碰烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）／羅馬尼亞魯斯（Elena-Gabriela Ruse）。

澳網

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