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澳網／距離3連霸還差3勝！球后只花62分鐘強勢闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「世界球后」莎芭蓮卡強勢挺進8強。 歐新社
「世界球后」莎芭蓮卡強勢挺進8強。 歐新社

尋求澳網3連霸的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今天面對17歲的俄羅斯新生代小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva）打出主宰力，只花1小時又2分鐘就以6：1、6：2拍下跨季18連勝，成為今年第一位站上女單8強的選手。

莎芭蓮卡去年法網8強和大黑馬安德烈耶娃碰頭，搶下首盤後卻遭年輕9歲的對手連趕兩盤逆轉，爆出大冷門；今天大滿貫再度碰頭，「世界球后」從開賽就壓著安德烈耶娃打，首盤只讓俄羅斯小將保住第一個發球局，1：1後就連破帶保直下5局，以6：1先下一城。

第二盤莎芭蓮卡再度2破安德烈耶娃發球局，自己3個破發點又全部瓦解，以6：2終結比賽，快意收下5度交手的第4勝。

今年布里斯本4強賽就曾和俄羅斯新星碰頭，莎芭蓮卡今天失去局數是對戰最少，她強調碰安德烈耶娃一直不好打，對手年輕、充滿潛力，非常高興收下勝利，「前幾天覺得球很重、風很大，今天到球場，我只想好好擊球，很開心打出這樣的狀態。」

賽後開心拿著拍立得紀錄中央球場的畫面，莎芭蓮卡笑著提到，希望能在比賽中搜集很多「很酷的畫面」，可以用來當做家裡的佈置；今天球場中也有許多帶著球后「老虎」相關標誌的球迷，莎芭蓮卡說：「我想能為下一代很好的榜樣，我是個鬥士，幫助大家度過很難過的時刻。」

率先搶下8強門票的莎芭蓮卡，下戰將碰巴黎奧運女單奪銀的克羅埃西亞女將薇基克（Donna Vekic）與俄羅斯帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）間的勝家。

澳網

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