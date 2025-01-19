【專家之眼】2025澳網 耳目一新

今年澳網相當熱門的話題，是男單竄出了好幾個新生代高手，旺盛的體力、鬥志與出色的球技，讓人耳目一新。其中又以三名未成年小將，豐塞卡、門西克與田勒納，接連擊敗前十種子，最為人所津津樂道。距離2006年未成年的約克維奇與墨瑞在澳網擊敗前十種子，已近十年，頗有長江後浪推前浪之勢。

最年輕的豐塞卡來自巴西，只有18歲，被澳洲「壞小子」基爾喬斯預言將引領網壇，可謂未演先轟動。第一次參加大滿貫，就展現大將之風。面對第九種子魯布列夫，毫無懼色，幾乎每記都重錘，打得對方難以招架。其正拍速度居所有參賽者之冠，數不清的漂亮致勝球，又挽救無數破發點，心理素質超乎年齡之強大。雖然第二盤狀況稍差，卻也調整得很快而不致掉盤。當他直落三取勝後，主持人問他，要花多少錢才買得到他的天賦，他說自己下了很大的功夫努力練習，讓人聞不到乳臭未乾的驕矜自滿。

如此近乎完美的球王氣質，簡直就像是為了奪冠而來。然而，第二輪遇到義大利的非種子選手索內戈，卻無法像第一輪那般順風順水，終以五盤飲恨敗北。也許是萬事俱備，只欠經驗吧？

三人當中，來自美國的19歲亞裔青年田勒納，似乎較不引人注目，但卻只有他闖過第二輪，甚至挺進16強。他控球精準，個性沉穩，而且非常耐抽。第二輪對陣第五種子梅德韋夫，經常出現超過30甚至40的多拍來回，而且幾乎是田勒納取勝。偶爾網前短兵相接，田勒納的手感也極佳，不輸給梅德韋夫。本來可以直落三贏球，被梅德韋夫一記愛司球化解了賽末點。第四盤田勒納整個狀況嚴重下滑，一度看似將被逆轉，沒想到決勝盤又恢復了第一、二盤的水準，兩人就這麼纏鬥到最後的搶十，總共花了將近五小時，仍由小將勝出，韌性相當驚人。

曾創下史上最年輕球王紀錄的阿爾卡拉斯，年僅19歲便拿下2022年美網冠軍。此次被記者問到，有沒有什麼建議給這三位後輩，他說：「講得好像我已經30歲了似的，我才大他們兩歲哩…我希望他們別打敗我。」不過，如今只剩田勒納，除非兩人都打入決賽，否則只能等其他賽事才有對戰機會了。

當新生代一個個冒出頭時，最尷尬的，恐怕是中生代了。他們轉入職業賽時，被三巨頭壓制，除了蒂姆及梅德韋夫各拿過一次美網冠軍之外，其他實力不錯的如茲維列夫、西西帕斯等人，總是與大滿貫冠軍擦身而過。好不容易盼到費德勒、納達爾退休，約克維奇狀態下滑，新生代卻已迎頭趕上。去年辛納與阿爾卡拉斯分占兩座大滿貫金盃，簡直令中生代絕望。

當一代新人換舊人之際，37歲的約克維奇與38歲的孟菲爾斯還能拚進16強，就十分難能可貴了。前者漸入佳境，爭奪第25座大滿貫金盃的企圖心頗為旺盛，後者歷經五盤大戰擊敗第四種子弗里茨時，手舞足蹈的畫面，十分勵志感人。相對於小將們的滿場飛奔，他們打的是「養生網球」，能不跑就盡量定在原地節省體力，並且盡量發揮豐富的經驗，消耗對手的體力與鬥志。

老、中、青三代，到底最後是誰勝出呢？第二周的捉對廝殺，想必一場比一場更精彩！