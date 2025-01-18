澳網／打3盤擒伏加博闖女單16強 美國納瓦洛歸功富爸爸
美國選手納瓦洛（Emma Navarro）今天以6比4、3比6、6比4擒伏突尼西亞對手加博（Ons Jabeur），闖進澳洲網球公開賽女單16強，賽後歸功她的富爸爸從小教她「堅強」。
法新社報導，23歲的納瓦洛名列大會第8種子，一連3輪都打3盤。她接下來將出戰第9種子俄羅斯選手卡薩金娜（Daria Kasatkina），爭取8強門票。
納瓦洛賽後開玩笑說：「我愛打3盤，我愛網球愛到無法抗拒，就是得打3盤。」
納瓦洛將她的耐力歸功於父親。她的父親班（Ben Navarro）是薛曼金融集團（Sherman Financial Group）創辦人，也在場邊觀賽。
納瓦洛憶起小時候，父親會帶她和她的手足騎腳踏車長達6小時。
納瓦洛說：「我們都說這叫邊騎邊哭。」她還說：「我在成長過程中學到要非常堅強。向他致上深深謝意。」
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