澳網／首盤賞對手貝果 詹皓晴輕鬆晉級女雙第3輪

儘管昨天在混雙首輪就止步，但我國雙打好手詹皓晴今天在女雙賽場持續進擊，她與烏克蘭搭檔琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）在第二輪賽事遭遇英法組合達特（Harriet Dart）／帕里（Diane Parry），在首盤就賞給對手「貝果」的情況下，最終以6：0、6：3直落二勝出，挺進到第3輪。

去年澳網在第二輪就止步的詹皓晴，今年改與烏克蘭琪切諾克搭檔，在首輪先丟首盤最後逆轉勝出後，今天的第二輪顯得更進入比賽狀況，在首盤賽事就以秋風掃落葉之姿連拿6局，以6：0賞給對手「貝果」。

第二盤雙方展開了破發大戰，兩組人馬在該盤共7度破發，其中詹皓晴／琪切諾克在該盤未讓對手成功保發，4度打破對手發球局，最終以6：3拿下勝利，詹皓晴生涯第7度挺進到第三輪賽事，接下來將遭遇中國大陸張帥／法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）。