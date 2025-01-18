澳網／「抱歉我有老婆了」約克維奇用幽默對付鬧場觀眾

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在2025年澳洲網球公開賽男單16強，有球迷在場邊亂吼鬧場，約帥賽後幽默表示，「我已經有老婆了。」

約克維奇昨天以6：1、6：4、6：4直落三擊敗捷克選手馬哈奇（Tomas Machac）比賽中有位觀眾頻頻大聲吼叫，干擾約帥節奏，約帥多次要求主裁判提醒觀眾，不要在來回拍時亂叫。

賽後該觀眾還嘗試打斷約克維奇接受擔任主持人訪問，約帥展現幽默：「抱歉兄弟，我有老婆了，我們可以喝一杯，但或許你喝好幾杯了，和我來回鬥嘴了一陣子。」

約克維奇繼續受訪，該觀眾又突然喊聲，主持人問要不要和該觀眾見面，約帥回應，「聽著，比賽結束後我很樂意和他喝一杯。我們可以好好回顧比賽中彼此說了什麼，剛剛聊了什麼？」