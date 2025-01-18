快訊

公廣董監事審查委員出爐 藍綠開打互嗆「御用」、「泛紅」

114學測數學A／基本題藏陷阱、解題務求做圖精確 教師評中間偏難

彰基播放「國有器官」紀錄片收恐嚇信 稱要炸到「血流成河」

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／「抱歉我有老婆了」約克維奇用幽默對付鬧場觀眾

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇。 路透
約克維奇。 路透

塞爾維亞名將約克維奇Novak Djokovic）在2025年澳洲網球公開賽男單16強，有球迷在場邊亂吼鬧場，約帥賽後幽默表示，「我已經有老婆了。」

約克維奇昨天以6：1、6：4、6：4直落三擊敗捷克選手馬哈奇（Tomas Machac）比賽中有位觀眾頻頻大聲吼叫，干擾約帥節奏，約帥多次要求主裁判提醒觀眾，不要在來回拍時亂叫。

賽後該觀眾還嘗試打斷約克維奇接受擔任主持人訪問，約帥展現幽默：「抱歉兄弟，我有老婆了，我們可以喝一杯，但或許你喝好幾杯了，和我來回鬥嘴了一陣子。」

約克維奇繼續受訪，該觀眾又突然喊聲，主持人問要不要和該觀眾見面，約帥回應，「聽著，比賽結束後我很樂意和他喝一杯。我們可以好好回顧比賽中彼此說了什麼，剛剛聊了什麼？」

Novak Djokovic 澳網 約克維奇

相關新聞

澳網／「抱歉我有老婆了」約克維奇用幽默對付鬧場觀眾

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在2025年澳洲網球公開賽男單16強，有球迷在場邊亂吼鬧場，約帥賽後幽默表示，「我已經有老婆了。」 約克維奇昨天以6：1、6：4、6：4直落三

澳網／首盤賞對手貝果 詹皓晴輕鬆晉級女雙第3輪

儘管昨天在混雙首輪就止步，但我國雙打好手詹皓晴今天在女雙賽場持續進擊，她與烏克蘭搭檔琪切諾克（Lyudmyla Kich...

澳網／月底將來台打台維斯盃 米切爾森晉級第4輪創最佳

月底即將代表美國隊來台打台維斯盃台美大戰的20歲小將米切爾森（Alex Michelsen），今天在澳網男單第3輪賽事以...

澳網／3輪只打3個半小時 斯威雅蒂輕取英國甜心晉16強

澳洲網球公開賽女單第3輪賽事，今天上演大滿貫冠軍對決，由2021年美網冠軍「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducan...

澳網／直落三擊敗馬哈奇 約克維奇挺進16強

澳洲網球公開賽今天進行男單第3輪賽事，狀況不錯的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）直落三擊敗捷克選手馬...

澳網／預告奪冠將刺袋鼠刺青 阿爾卡拉斯獲球迷歡呼

澳洲網球公開賽男單第3輪賽事，兩位前世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、約克維奇（Novak Djoko...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。