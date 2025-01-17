澳網／直落三擊敗馬哈奇 約克維奇挺進16強

澳洲網球公開賽今天進行男單第3輪賽事，狀況不錯的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）直落三擊敗捷克選手馬哈奇（Tomas Machac），順利晉級16強。

法新社報導，現年37歲的約克維奇於本屆澳網前兩輪賽事皆克敵制勝，但都輸掉了1盤，不過今天則是直落三擊潰大會第26種子馬哈奇。

約克維奇耗時2小時22分鐘以6比1、6比4、6比4淘汰馬哈奇，粉碎各界對於他拚搏生涯第25座大滿貫金盃的質疑。

擊倒馬哈奇也使約克維奇挺進大滿貫賽16強的次數累計達到66次，小幅落後已退役的瑞士天王費德勒（Roger Federer）所締造網壇史上最多69次，西班牙一代傳奇納達爾（Rafael Nadal）則有54次。

約克維奇在澳網16強賽將迎戰同樣來自捷克的萊赫茨卡（Jiri Lehecka），若他能順利挺進8強賽，對手便有可能是西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。