快訊

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／直落三擊敗馬哈奇 約克維奇挺進16強

中央社／ 墨爾本17日綜合外電報導
塞爾維亞選手約克維奇維奇。（路透）
塞爾維亞選手約克維奇維奇。（路透）

澳洲網球公開賽今天進行男單第3輪賽事，狀況不錯的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）直落三擊敗捷克選手馬哈奇（Tomas Machac），順利晉級16強。

法新社報導，現年37歲的約克維奇於本屆澳網前兩輪賽事皆克敵制勝，但都輸掉了1盤，不過今天則是直落三擊潰大會第26種子馬哈奇。

約克維奇耗時2小時22分鐘以6比1、6比4、6比4淘汰馬哈奇，粉碎各界對於他拚搏生涯第25座大滿貫金盃的質疑。

擊倒馬哈奇也使約克維奇挺進大滿貫賽16強的次數累計達到66次，小幅落後已退役的瑞士天王費德勒（Roger Federer）所締造網壇史上最多69次，西班牙一代傳奇納達爾（Rafael Nadal）則有54次。

約克維奇在澳網16強賽將迎戰同樣來自捷克的萊赫茨卡（Jiri Lehecka），若他能順利挺進8強賽，對手便有可能是西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

澳網

延伸閱讀

澳網／預告奪冠將刺袋鼠刺青 阿爾卡拉斯獲球迷歡呼

澳網／網路直播奇招 選手化身動畫人物突破轉播權限制

澳網／攜手傑林斯基返幸運地 謝淑薇單日2勝晉混雙16強

澳網／大坂直美傷退 對手班希琪寫下祝福：儘早康復

相關新聞

澳網／預告奪冠將刺袋鼠刺青 阿爾卡拉斯獲球迷歡呼

澳洲網球公開賽男單第3輪賽事，兩位前世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、約克維奇（Novak Djoko...

澳網／攜手傑林斯基返幸運地 謝淑薇單日2勝晉混雙16強

去年在澳網臨時成軍就攜手拿下混雙冠軍的謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski），今天重回澳網賽場攜手出賽，...

澳網／直落三擊敗馬哈奇 約克維奇挺進16強

澳洲網球公開賽今天進行男單第3輪賽事，狀況不錯的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）直落三擊敗捷克選手馬...

澳網／網路直播奇招 選手化身動畫人物突破轉播權限制

澳洲網球公開賽1月6日起展開21天賽程，官方為搶攻網路市場出新招，將世界頂尖選手轉化為動畫人物，在YouTube頻道即時...

澳網／大坂直美傷退 對手班希琪寫下祝福：儘早康復

曾兩度奪下澳網女單冠軍的日本混血前球后大坂直美，今天在澳網女單第3輪賽事遭遇瑞士名將班希琪（Belinda Bencic...

澳網／謝淑薇退大陸組合晉女雙第3輪 吳芳嫺遭逆轉

澳網女雙第二輪賽事，我國網球一姐謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）遭遇中國大陸組合徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。