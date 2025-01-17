澳網／預告奪冠將刺袋鼠刺青 阿爾卡拉斯獲球迷歡呼

澳洲網球公開賽男單第3輪賽事，兩位前世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、約克維奇（Novak Djokovic）雙雙晉級，其中大滿貫生涯獨缺澳網冠軍的阿爾卡拉斯在以3：1擊敗葡萄牙選手波黑斯（Nuno Borges）後，他也在場上受訪時表示，如今年澳網能夠奪冠，將會刺上袋鼠刺青慶祝，引發場邊球迷熱烈歡呼。

手握4座大滿貫冠軍但獨缺澳網冠軍的阿爾卡拉斯，生涯在澳網最佳成績為去年的8強，不過今年在新舊世代的夾擊下，他也被看好有機會衝擊生涯首冠。

在前兩輪賽事一盤未失拿下2連勝後，今天阿爾卡拉斯則是遭遇世界排名第33名的波黑斯，在前兩盤維持好表現以6：2、6：4拿下後，第三盤卻在搶七局失手被波黑斯搶下今年澳網個人失掉的首盤，不過第四盤阿爾卡拉斯隨即回穩，以6：2搶下勝利，晉級到男單第4輪。

對於過去在奪下大滿貫冠軍後，都會在身上刺青慶祝，目前已經刺上代表美網冠軍的比賽日期，代表溫網冠軍的草莓，代表法網冠軍的巴黎鐵塔，在今天賽後阿爾卡拉斯被問到假使澳網奪冠要刺上什麼時，他則回答將會刺上一隻袋鼠，引發場邊球迷的熱烈歡呼，「這將會是一隻袋鼠，我唯一缺的就是在這邊舉起獎杯，但我已經有一些計畫和想法。」

至於約克維奇今天則是遭遇世界排名第25名的捷克馬哈奇（Tomas Machac），最終則是以6：1、6：4、6：4勝出，晉級到第四輪後將再對上另外一名捷克好手萊赫茨卡（Jiri Lehecka）。