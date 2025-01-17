快訊

影／「給你機會救自己」音樂製作人陳國華兒遭撞飛 肇逃男找到了

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／預告奪冠將刺袋鼠刺青 阿爾卡拉斯獲球迷歡呼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
大滿貫生涯獨缺澳網冠軍的阿爾卡拉斯今天順利挺進第三輪。 路透
大滿貫生涯獨缺澳網冠軍的阿爾卡拉斯今天順利挺進第三輪。 路透

澳洲網球公開賽男單第3輪賽事，兩位前世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、約克維奇（Novak Djokovic）雙雙晉級，其中大滿貫生涯獨缺澳網冠軍的阿爾卡拉斯在以3：1擊敗葡萄牙選手波黑斯（Nuno Borges）後，他也在場上受訪時表示，如今年澳網能夠奪冠，將會刺上袋鼠刺青慶祝，引發場邊球迷熱烈歡呼。

手握4座大滿貫冠軍但獨缺澳網冠軍的阿爾卡拉斯，生涯在澳網最佳成績為去年的8強，不過今年在新舊世代的夾擊下，他也被看好有機會衝擊生涯首冠。

在前兩輪賽事一盤未失拿下2連勝後，今天阿爾卡拉斯則是遭遇世界排名第33名的波黑斯，在前兩盤維持好表現以6：2、6：4拿下後，第三盤卻在搶七局失手被波黑斯搶下今年澳網個人失掉的首盤，不過第四盤阿爾卡拉斯隨即回穩，以6：2搶下勝利，晉級到男單第4輪。

對於過去在奪下大滿貫冠軍後，都會在身上刺青慶祝，目前已經刺上代表美網冠軍的比賽日期，代表溫網冠軍的草莓，代表法網冠軍的巴黎鐵塔，在今天賽後阿爾卡拉斯被問到假使澳網奪冠要刺上什麼時，他則回答將會刺上一隻袋鼠，引發場邊球迷的熱烈歡呼，「這將會是一隻袋鼠，我唯一缺的就是在這邊舉起獎杯，但我已經有一些計畫和想法。」

至於約克維奇今天則是遭遇世界排名第25名的捷克馬哈奇（Tomas Machac），最終則是以6：1、6：4、6：4勝出，晉級到第四輪後將再對上另外一名捷克好手萊赫茨卡（Jiri Lehecka）。

澳網

延伸閱讀

澳網／網路直播奇招 選手化身動畫人物突破轉播權限制

澳網／攜手傑林斯基返幸運地 謝淑薇單日2勝晉混雙16強

澳網／大坂直美傷退 對手班希琪寫下祝福：儘早康復

澳網／爆冷拍退梅德維夫！ 美國19歲越裔黑馬：上場享受

相關新聞

澳網／預告奪冠將刺袋鼠刺青 阿爾卡拉斯獲球迷歡呼

澳洲網球公開賽男單第3輪賽事，兩位前世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、約克維奇（Novak Djoko...

澳網／攜手傑林斯基返幸運地 謝淑薇單日2勝晉混雙16強

去年在澳網臨時成軍就攜手拿下混雙冠軍的謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski），今天重回澳網賽場攜手出賽，...

澳網／網路直播奇招 選手化身動畫人物突破轉播權限制

澳洲網球公開賽1月6日起展開21天賽程，官方為搶攻網路市場出新招，將世界頂尖選手轉化為動畫人物，在YouTube頻道即時...

澳網／大坂直美傷退 對手班希琪寫下祝福：儘早康復

曾兩度奪下澳網女單冠軍的日本混血前球后大坂直美，今天在澳網女單第3輪賽事遭遇瑞士名將班希琪（Belinda Bencic...

澳網／謝淑薇退大陸組合晉女雙第3輪 吳芳嫺遭逆轉

澳網女雙第二輪賽事，我國網球一姐謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）遭遇中國大陸組合徐...

澳網／爆冷拍退梅德維夫！ 美國19歲越裔黑馬：上場享受

上月剛滿19歲的越南裔美國籍好手勒納．田（Learner Tien），在澳網男單第二輪賽事於五盤跨夜大戰中爆冷擊敗前俄羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。