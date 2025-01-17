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澳網／網路直播奇招 選手化身動畫人物突破轉播權限制

中央社／ 雪梨17日專電
澳網官方將世界頂尖選手轉化為動畫人物，在YouTube頻道即時分享賽事內容。 截圖自影片
澳網官方將世界頂尖選手轉化為動畫人物，在YouTube頻道即時分享賽事內容。 截圖自影片

澳洲網球公開賽1月6日起展開21天賽程，官方為搶攻網路市場出新招，將世界頂尖選手轉化為動畫人物，在YouTube頻道即時分享賽事內容，巧妙突破轉播權限制，成為體育界一大話題。

在比賽期間，澳網官方YouTube頻道以名為AOAnimated的動畫技術直播了多場大咖選手賽事，包括高夫（Coco Gauff）、馬哈奇（Tomas Machac）等，都轉化為類似任天堂Wii風格的卡通化身。他們的動作、球拍、球場甚至網球，都以動畫形式再現。

這項技術透過安裝在球場的感應器，即時捕捉比賽數據，再生成數位化的動畫畫面，延遲約2分鐘。加上實況解說、觀眾聲音、主裁判判決聲，讓觀眾體驗生動有趣的比賽畫面。

在高價轉播權已出售給包括體育頻道ESPN在內的合作夥伴時，這一創新模式讓澳洲網球協會得以在不違反嚴格轉播權限制下，於自己的社群平台分享比賽內容。

這項技術在去年澳網已初次亮相，但當時的動畫效果尚不成熟。今年的技術升級後，觀看人數大幅成長。據「衛報」（The Guardian）報導，比賽的觀看次數是去年的4倍。

類似的技術也曾被Disney+應用於本賽季職業美式足球聯盟NFL比賽中，將達拉斯牛仔隊與辛辛那提孟加拉虎的比賽以「辛普森家族」動畫形式直播，為傳統賽事帶來更多創意與可能性。

澳網

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