澳網／攜手傑林斯基返幸運地 謝淑薇單日2勝晉混雙16強

去年在澳網臨時成軍就攜手拿下混雙冠軍的謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski），今天重回澳網賽場攜手出賽，並在首輪賽事中展現衛冕冠軍的實力，首盤就賞給對手澳洲兄妹檔H・瓊斯（Haydon Jones）／E・瓊斯（Emerson Jones）「貝果」，最終也以6：0、7：5勝出，跨出衛冕第一步。

謝淑薇與傑林斯基去年首度在澳網合拍，就拿下生涯首座大滿貫混雙冠軍，兩人之後又在溫網掄元，成為混雙賽場上最耀眼的新組合，而兩人今年回到去年首度合作的澳網再度攜手出擊，以混雙第六種子身份出賽，並且在首輪賽事就展現強大壓制力。

面對地主搭檔瓊斯兄妹，謝淑薇與傑林斯基開賽就以秋風掃落葉之姿連拿6局，以6：0賞給對手貝果後先下一城，第二盤雖然澳洲組合率先破發，但謝淑薇／傑林斯基隨即在第6、8局回敬破發，並在第9局一度取得3個賽末點，只可惜都遭到對手化解，但最終仍是在第12局再度破發，以7：5搶下勝利與第二輪門票，而謝淑薇更是單日在女雙、混雙拿下雙勝。

至於我國另外一組混雙組合詹皓晴／巴西梅洛（Marcelo Melo），首輪同樣對上地主搭擋比勒爾（Kimberly Birrell）／史密斯（John-Patrick Smith），最終以6：7（5：7）、3：6敗下陣來，無緣晉級。