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澳網／大坂直美傷退 對手班希琪寫下祝福：儘早康復

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
大坂直美今天先丟一盤後，疑似因為腹部傷勢決定退賽。 歐新社
大坂直美今天先丟一盤後，疑似因為腹部傷勢決定退賽。 歐新社

曾兩度奪下澳網女單冠軍的日本混血前球后大坂直美，今天在澳網女單第3輪賽事遭遇瑞士名將班希琪（Belinda Bencic），在首盤打完以6：7（3：7）被對手先下一城後，疑似因為腹部傷勢決定退賽，不過這次澳網仍創下她產後復出後在大滿貫的最佳成績。

手握四座大滿貫冠軍的大坂直美，在前年因為生產缺席了整個賽季後，於去年澳網重返大滿貫賽場，但卻始終找不到狀態，除了澳網在首輪就止步外，接下來三場大滿貫賽都在第二輪止步。

不過今年澳網大坂直美在前兩輪都苦戰三盤勝出，其中包括第二輪擊敗女單第20種子的捷克名將穆霍娃（Karolina Muchova），成功報了去年美網輸球之仇，產後首度挺進到大滿貫第3輪賽事，也讓大坂直美直言是完成了「小小復仇」。

但今天的第三輪賽事，面對東京奧運金牌得主、同樣在去年因生產缺席了整個賽季的班希琪，大坂直美在首盤就陷入苦戰，並且在6：5領先時一度因為腹部不適而請求暫停，而在比賽進入搶七前她更是走到場邊與教練交談，最終在首盤打完由穆霍娃先搶下一盤後，大坂直美也決定退賽。

談到比賽以大坂直美退賽收場，晉級到第四輪的班希琪賽後說：「此時此刻我對於直美充滿了同情，我看到她在盤末有點掙扎，顯然這不會是妳希望結束比賽的方式。」

大坂直美本月初就曾在奧克蘭女網賽挺進到決賽後，因為腹部傷勢決定退賽，對於同樣在產後努力重新回到球場的大坂直美再度受到傷勢打擊，去年也因為生女缺席了整個賽季的班希琪，賽後也在攝影機前簽名時寫上「儘早康復，媽媽」，展現了對於大坂直美的同理心，「我希望她能快點好起來，健康的打完這個賽季。」

澳網

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