澳網／謝淑薇退大陸組合晉女雙第3輪 吳芳嫺遭逆轉

澳網女雙第二輪賽事，我國網球一姐謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）遭遇中國大陸組合徐一幡／楊釗煊，最終以6：4、6：4 直落二勝出，挺進到女雙第3輪賽事。

今年澳網將挑戰女雙衛冕的謝淑薇，與搭檔奧斯塔朋科在首輪賽事直落二輕鬆取勝後，今天則是碰上大陸組合徐一幡／楊釗煊，在首盤賽事中謝淑薇／奧斯塔朋科就率先出擊，在第4局率先破發後，又在第10局攻破對手發球局，以6：4先下一城。

第二盤兩人乘勝追擊，在第二局搶先破發後，開盤連拿3局取得3：0領先，儘管第9局謝淑薇／奧斯塔朋科一度取得賽末點，但遭到徐一幡／楊釗煊本場比賽首度破發追到4：5，第10局雙方則是展開激烈攻守大戰，謝淑薇／奧斯塔朋科在該局5度逼出破發點也是賽末點，但前4個都遭到對手化解後，最終在第5個賽末點才成功拿下，以6：4勝出，挺進到女雙第3輪。

至於近況不錯的我國好手吳芳嫺，在這次澳網前的最後兩站賽事與蔣欣玗搭檔都奪下冠軍，一度拉出一波8連勝，儘管來到澳網後改與俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）首度搭檔，不過兩人在首輪就上演逆轉戲碼勝出，今天面對女雙第7種子的美國穆罕默德（Asia Muhammad）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）也再度展現韌性。

在首盤賽事中雙方就展開激烈拉鋸，台俄組合雖然在第4局就率先破發取得3：1領先，不過下一局馬上就被對手回破發，雙方也回到平局，首盤進入到搶七局，吳芳嫺／布林柯娃在一度以6：3取得3個盤末點的情況下，儘管被對手化解了前2個，但仍在第3點順利拿下，以7：6（7：5）先下一城。

第二盤雙方再一次打進到搶七局，但這次穆罕默德／素爾絲打得更為強勢，開局連拿5分，並以7：6（7：4）扳平，決勝盤穆罕默德／素爾絲乘勝追擊，在第7、9局兩度破發得手，以6：3拿下勝利，吳芳嫺／布林柯娃止步於第2輪。