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澳網／謝淑薇退大陸組合晉女雙第3輪 吳芳嫺遭逆轉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國網球一姐謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科挺進澳網女雙第三輪。 聯合報系資料照
國網球一姐謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科挺進澳網女雙第三輪。 聯合報系資料照

澳網女雙第二輪賽事，我國網球一姐謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）遭遇中國大陸組合徐一幡／楊釗煊，最終以6：4、6：4 直落二勝出，挺進到女雙第3輪賽事。

今年澳網將挑戰女雙衛冕的謝淑薇，與搭檔奧斯塔朋科在首輪賽事直落二輕鬆取勝後，今天則是碰上大陸組合徐一幡／楊釗煊，在首盤賽事中謝淑薇／奧斯塔朋科就率先出擊，在第4局率先破發後，又在第10局攻破對手發球局，以6：4先下一城。

第二盤兩人乘勝追擊，在第二局搶先破發後，開盤連拿3局取得3：0領先，儘管第9局謝淑薇／奧斯塔朋科一度取得賽末點，但遭到徐一幡／楊釗煊本場比賽首度破發追到4：5，第10局雙方則是展開激烈攻守大戰，謝淑薇／奧斯塔朋科在該局5度逼出破發點也是賽末點，但前4個都遭到對手化解後，最終在第5個賽末點才成功拿下，以6：4勝出，挺進到女雙第3輪。

至於近況不錯的我國好手吳芳嫺，在這次澳網前的最後兩站賽事與蔣欣玗搭檔都奪下冠軍，一度拉出一波8連勝，儘管來到澳網後改與俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）首度搭檔，不過兩人在首輪就上演逆轉戲碼勝出，今天面對女雙第7種子的美國穆罕默德（Asia Muhammad）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）也再度展現韌性。

在首盤賽事中雙方就展開激烈拉鋸，台俄組合雖然在第4局就率先破發取得3：1領先，不過下一局馬上就被對手回破發，雙方也回到平局，首盤進入到搶七局，吳芳嫺／布林柯娃在一度以6：3取得3個盤末點的情況下，儘管被對手化解了前2個，但仍在第3點順利拿下，以7：6（7：5）先下一城。

第二盤雙方再一次打進到搶七局，但這次穆罕默德／素爾絲打得更為強勢，開局連拿5分，並以7：6（7：4）扳平，決勝盤穆罕默德／素爾絲乘勝追擊，在第7、9局兩度破發得手，以6：3拿下勝利，吳芳嫺／布林柯娃止步於第2輪。

澳網

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