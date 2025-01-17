澳網／爆冷拍退梅德維夫！ 美國19歲越裔黑馬：上場享受

上月剛滿19歲的越南裔美國籍好手勒納．田（Learner Tien），在澳網男單第二輪賽事於五盤跨夜大戰中爆冷擊敗前俄羅斯球王梅德維夫（Daniil Medvedev），成為自1990年的山普拉斯（Pete Sampras）以來闖進到澳網第三輪最年輕的美國男單選手，他賽後也強調這次澳網只是想好好享受比賽樂趣。

來自越南移民家庭的勒納．田，過去在大滿貫賽場僅3度站上美網會內賽舞台，但最終都在首輪止步，今年澳網他則是通過會外賽考驗，首度取得澳網會內賽門票就成為賽會黑馬，先是在首輪與阿根廷選手卡拉貝利（Camilo Ugo Carabelli）苦戰五盤後拿下生涯大滿貫首勝，昨天則是碰上世界排名第5名的梅德維夫。

勒納．田在前兩盤就先發制人，以6：3、7：6（7：4）取得領先，儘管同樣在首輪打到5盤才勝出的梅德維夫隨後連追兩盤，但最終仍是在決勝盤敗北，自2018年後再度在澳網第二輪止步。

對於與梅德維夫苦戰5盤近4小時50分鐘，才在墨爾本當地時間凌晨2點半左右勝出，勒納．田賽後先是感謝所有留到比賽最後一刻的球迷，「這絕對比原本想像的更困難，我想感謝所有人留在這裡，我知道現在已經很晚了，甚至不太確定是幾點。」

談到生涯首場澳網會內賽就扮演男單賽場的大黑馬，勒納．田強調只是來享受這個舞台，並看看自己的能耐，「總結來說，信念對於成功和獲勝是很重要的因素，我總是在球場上相信自己能夠取勝，我並沒有試圖認為這場比賽比其他場比賽更重要，我只是上場然後享受，看看自己能做到什麼。」

最後勒納．田也透過轉播向他的雙親致謝，「我不知道我的父母是否還在觀看比賽，但我愛你們，感謝你們一直以來都支持著我，我知道你們會希望這一刻能夠在場，當然我也是這樣想的。」