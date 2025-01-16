澳網／丟近3個月來首盤 辛納逆轉地主選手挺進第3輪

今年將在澳網尋求男單衛冕的世界球王辛納（Jannik Sinner），今天在男單第2輪賽事遭遇世界排名第173名的23歲地主選手斯庫爾凱特（Tristan Schoolkate），在先丟了近3個月來的首盤後，他隨即穩住陣腳以4：6、6：4、6：1、6：3逆轉勝出，挺進到第3輪。

前一次在比賽中輸掉一盤已經是去年10月上海名人賽32強賽的辛納，在之後的10場比賽中都寫下一盤未失的表現，不過今天的澳網男單第二輪賽事，他碰上生涯首度闖進到澳網會內賽的斯庫爾凱特，卻在首盤第10局被對手連拿4分率先破發，以4：6丟了近3個月來的首盤。

不過在第二盤賽事中辛納隨即回穩，且直到比賽前未再給對手任何破發機會，包括在第三盤開盤一度取得4：0領先，重新展現球王的實力，最終他也成功連追三盤逆轉勝出，晉級到第三輪。

談到首盤賽事遭到對手搶先拿下，辛納賽後說：「與一個我不太了解的對手比賽總是不容易，我感覺到他的發球很好，一開始他的狀態也比我更好，尤其是伴隨著地主球迷的加油聲，這是一種令人驚嘆的氣氛。」

辛納坦言，澳網對於澳洲選手來說是個特別的賽事，尤其是這邊的球迷從來不吝嗇為地主球員加油，「但我還是對於自己的表現感到滿意，我從來不把任何事情當作理所當然，所以我很開心自己能晉級到下一輪。」

在今天贏球後辛納也已經拉出一波16連勝，談到去年在澳網捧起生涯首座大滿貫金盃，辛納也直言希望能夠複製相同表現，「這是個美麗的地方，我也在這裡迎接過很多美好時刻，我希望自己能再一次做到，但還有很長的路要走，我會一步一腳印的前進。」