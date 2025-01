澳網／丟近3個月來首盤 辛納逆轉地主選手挺進第3輪

今年將在澳網尋求男單衛冕的世界球王辛納(Jannik Sinner),今天在男單第2輪賽事遭遇世界排名第173名的23歲地主選手斯庫爾凱特(Tristan Schoolkate),在先丟了近3個月來的首盤後,他隨即穩住陣腳以4:6、6:4、6:1、6:3逆轉勝出,挺進到第3輪。

前一次在比賽中輸掉一盤已經是去年10月上海名人賽32強賽的辛納,在之後的10場比賽中都寫下一盤未失的表現,不過今天的澳網男單第二輪賽事,他碰上生涯首度闖進到澳網會內賽的斯庫爾凱特,卻在首盤第10局被對手連拿4分率先破發,以4:6丟了近3個月來的首盤。

The world No.1 and defending champion rolls on!@janniksin comes from behind to defeat local hope Tristan Schoolkate 4-6 6-4 6-1 6-3@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/Kw7loPDMM6