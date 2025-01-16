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澳網／女單第2輪 斯威雅蒂輕騎過關將對決瑞杜卡努

中央社／ 墨爾本16日綜合外電報導
斯威雅蒂。 法新社
斯威雅蒂。 法新社

波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳洲網球公開賽女單第2輪輕鬆擊敗斯洛伐克好手絲拉姆可娃（Rebecca Sramkova），第3輪將迎戰英國小將瑞杜卡努（Emma Raducanu）。

法新社報導，大會2號種子斯威雅蒂以6比0、6比2輕取女單世界排名49的絲拉姆可娃，拉杜卡努則是以6比3、7比5擊敗美國選手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），首次挺進澳網女單第3輪賽事。

前球后斯威雅蒂說道：「我今天打得不錯，這是一場非常高效率的比賽。」她將與2021年贏得美國網球公開賽女單冠軍的拉杜卡努爭奪16強門票。

拉杜卡努歷經飽受傷病困擾的2024年後，希望排名能更加進步，她表示，很期待對陣奪下5座大滿貫賽冠軍的斯威雅蒂。

拉杜卡努指出：「這對我來說會是一場非常棒的比賽，這是測試我球技的機會，看看我現在程度在哪。」

另外，現任球王、義大利新星辛納（Jannik Sinner）於澳網男單首輪直落三贏球後，今晚將在拉佛球場（Rod Laver Arena）對決澳洲外卡選手斯庫爾凱特（Tristan Schoolkate）。

澳網

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