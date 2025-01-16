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澳網／女雙連霸開紅盤 謝淑薇逆轉勝闖第二輪

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇澳網衛冕之路改搭女雙世界排名第8的拉脫維亞奧斯塔朋科，首輪逆轉勝出。 季相儒
謝淑薇澳網衛冕之路改搭女雙世界排名第8的拉脫維亞奧斯塔朋科，首輪逆轉勝出。 季相儒

我國「一姊」謝淑薇今天展開澳網女雙衛冕旅程，她改搭女雙世界排名第8的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），首輪面對斯洛伐克米哈里科娃（Tereza Mihalikova）／英國妮柯爾斯（Olivia Nicholls），首局連趕4局演出逆轉，最終以7：5、6：2迎接勝利，成第3位晉級第二輪的台將。

謝淑薇去年包辦澳網女雙、混雙金盃，今年和去年女雙決賽隔網對決的奧斯塔朋科攜手，台拉組合名列大會第3種子。

今天奧斯塔朋科第一個發球局就遭破發，不過第3種子第4局回破成功，但第7局謝淑薇的發球局再失守，所幸第10局對手的盤破發球局回破成功，謝淑薇接續的發球局再瓦解破發危機，關鍵分以「愛司」保發成功，加上第12局破發成功，從3：5落後到連趕4局，反以7：5逆轉搶下首局。

衛冕軍第二盤第4局把握住破發點，謝淑薇打出斜線致勝球讓第3種子率先破發，奧斯塔朋科保發後領先擴大到4：1，奧斯塔朋科的賽末發球局再瓦解4個破發危機，最終在自己的4個賽末點發出「愛司」，以6：2前進第二輪。

謝淑薇在吳芳嫺、詹皓晴後拿到女雙第二輪門票，原本昨天要出賽的曹家宜因墨爾本天氣因素賽程延期。

澳網 謝淑薇

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