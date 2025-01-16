澳網／奧運女網金牌鄭欽文第二輪就出局 引發中國輿論撻伐

中國新科網球女單奧運金牌鄭欽文15日在澳網第二輪就出局，引發軒然大波！

年僅22歲的網球女將鄭欽文去年奪下奧運金牌後，又在年終賽打到亞軍，被中國球迷追捧，卻在澳網次輪就被世界排名近百名的老將希格蒙直落二擊潰，鄭欽文受訪時僅表示是細節問題、不太順的日子；但也被點出問題，包含自信未打熱身賽就戰澳網、場上情緒掌控。

奧運金牌敗走澳網

根據《英國廣播公司》報導，去年在巴黎奧運網球女單項目替中國搶下金牌的鄭欽文，聲勢如火箭般直升，她在年終賽也一路賽到決賽，才敗給美國天才女將高芙，年僅22歲的鄭欽文被中國球迷視為女單強權之一，但新賽季的開頭卻不如大家預期。

鄭欽文首輪首盤就跟對手打到搶七，但仍舊直落二過關，但在15日的澳網次輪遇上德國選手希格蒙，大砲打法的鄭欽文面對經驗十足、技巧與備戰都完善的老將，在關鍵時刻落居下風，首盤的搶七在3：2優勢時連丟5分，第二盤又出狀況，在關鍵第4局，被抓發球延誤，隨後以雙發失誤丟掉發球局，最終被直落二淘汰出局。

輿論也撻伐

鄭欽文賽後僅提到，這是自己不太順的日子，有些細節並沒做好，此外她也抱怨看不到發球計時，所以才會出現延誤。高居第五種子的鄭欽文也是本屆首位出局的女單前八種子，而這僅僅是36歲的希格蒙職業生涯，首度在大滿貫賽擊敗世界前10，堪稱最大冷門，也引發中國輿論撻伐。

歷年來少有選手選擇「空降」澳網，由於澳網是新年以來首個大滿貫賽，強如24座大滿貫賽冠軍、澳網十冠王的傳奇男單好手喬科維奇，也僅有2次沒打小比賽熱身。而鄭欽文未參加聯合盃賽事、也未打澳網前的阿德雷德網球賽，選擇直接參戰澳網，另外則是場上的情緒問題與小習慣（如發球拋球不發）等，也都被球迷拿出來討論。

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