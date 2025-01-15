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澳網／締造大滿貫新猷！約克維奇奪勝一併改寫費德勒紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞名將約克維奇順利闖過澳網第二輪。 歐新社
塞爾維亞名將約克維奇順利闖過澳網第二輪。 歐新社

生涯握有10座澳網金盃、24座大滿貫都是網球史上紀錄，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天再寫新猷，澳網第二輪以6：1、6：7（4：7）、6：3、6：2力退21歲葡萄牙對手法里亞（Jaime Faria），晉級第三輪外，大滿貫出賽數430場更超越退役的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），樹立新的「小約障礙」。

小約今天面對會為賽晉級的法里亞，第一盤打得輕鬆，但第二盤發球出狀況，「搶7」中自己出現雙誤，對手又有彈網過的幸運球，生涯第一次打大滿貫就在前球王手中搶下首盤。

後兩盤小約仍掌握戰局，打下3小時整比賽勝利的他感性說，小時候看溫布頓就樹立自己想站上大滿貫舞台的目標，「大滿貫肯定是世界上最重要的大賽、不可思議的賽事。」能在太太、兒子見證下締造新的出賽紀錄，小約笑說，希望今年能走得更久一點，和家人一同享受場上時刻。

2005年澳網首度在大滿貫登場的小約，今年要在第77個大滿貫出賽中爭取生涯第25座大滿貫金盃，以及第100座巡迴賽頭銜，若能順利登頂，他也將以37歲又249天成為網球公開化年代後的最年長大滿貫冠軍得主，超越澳洲好手羅斯威爾（Ken Rosewall），羅斯威爾1972年奪下澳網冠高時的年紀是37歲又62天。

現在對手幾乎都是與自己不同世代的球員，小約也讚法里亞年輕有潛力，前途不可限量，他還笑說，法里亞若能持續有亮眼表現，金錢、女人都會到手，讓中央球場觀眾響起一陣笑聲。

晉級第三輪的小約今年列第7種子，下戰將遭遇列26種子的捷克馬哈奇（Tomas Machac），過去兩人2023年和24年各對決一次，小約奪下首度碰頭勝利，不過去年日內瓦公開賽4強是由馬哈奇報仇成功。

Novak Djokovic Roger Federer 澳網

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