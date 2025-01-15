快訊

詳解第二次尹錫悅逮捕行動：10倍警力直搗官邸抓人...尹「預錄影片」持續詭辯

京華城退讓...願暫緩20%爭議容獎 李四川仍下一通牒

重點時段被搶還砍薪2萬 主播黯然離職回家顧小孩

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／連趕5局逆轉勝 莎芭蓮卡幽默嗆球迷：為對手歡呼沒問題

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莎芭蓮卡逆轉搶下第三輪門票，締造澳網跨季16連勝。 歐新社
莎芭蓮卡逆轉搶下第三輪門票，締造澳網跨季16連勝。 歐新社

白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）尋求澳網3連霸，今天第二輪雖遇西班牙女將博薩斯・瑪內羅（Jessica Bouzas Maneiro）強力挑戰，但第二盤從2：5落後下連趕5局，最終以6：3、7：5逆轉搶下第三輪門票，締造澳網跨季16連勝。

22歲的博薩斯・瑪內羅去年溫度頓就曾寫下驚奇，當時世界排名83的她首輪就以直落2拍下尋求連霸的捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），今天又造成球后極大威脅，讓莎芭蓮卡也讚對手表現出色，她還和球迷開玩笑說：「這裡的觀眾一直很棒，好吧，你們今天有點為她加油，OK的，希望下一場你們都是為我歡呼。」俏皮發言讓中央球迷觀眾哄堂大笑。

第二盤第4局遭破發的球后，賽後場中訪問也提到，第二盤自己可能太心急，讓自己陷入3局落後劣勢，「但我很開心能扭轉局勢，耐心面對每一分。」

身為當今球后又是澳網衛冕軍，莎芭蓮卡每場對手都是全力出擊，白俄名將認為這不會是自己壓力，她笑說：「我很喜歡，這是很好的挑戰，是我提升我比賽的方式。」

順利晉級第三輪的莎芭蓮卡，下戰對手已經出爐，首輪拍下29種子的丹麥女將陶森（Clara Tauson）將向球后發起挑戰。

澳網

延伸閱讀

澳網／拍下去年亞軍、奧運金牌鄭欽文 36歲德老將倒地慶爆冷

澳網／爆冷淘汰第9種子 18歲巴西小將曾被基里洛斯稱讚

澳網／決勝盤拉尾盤 詹皓晴攜手烏克蘭搭擋晉級第二輪

澳網／首輪爆冷不敵非種子美國小將 西西帕斯：可能是報應

相關新聞

澳網／拍下去年亞軍、奧運金牌鄭欽文 36歲德老將倒地慶爆冷

36歲德國女將德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）今天爆出本屆澳網最大冷門，面對去年亞軍、巴黎奧運金牌、列女單...

澳網／連趕5局逆轉勝 莎芭蓮卡幽默嗆球迷：為對手歡呼沒問題

白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）尋求澳網3連霸，今天第二輪雖遇西班牙女將博薩斯・瑪內羅（J...

澳網／爆冷淘汰第9種子 18歲巴西小將曾被基里洛斯稱讚

澳網男單首輪賽事在今天爆出冷門，年僅18歲的巴西小將豐塞卡（Joao Fonseca）今天遭遇第9種子的羅布雷夫（And...

澳網／五盤大戰險輸泰國小將 梅德維夫氣到砸壞攝影機

前俄羅斯世界球王梅德維夫（Daniil Medvedev），今天在澳網男單首輪賽事面對世界排名第418名的薩姆里吉（Ka...

澳網／決勝盤拉尾盤 詹皓晴攜手烏克蘭搭擋晉級第二輪

澳洲網球公開賽女雙首輪賽事，我國好手今天早上由吳芳嫺率先打頭陣取勝後，接下登場的女雙第五種子詹皓晴與烏克蘭搭擋琪切諾克（...

澳網／首輪爆冷不敵非種子美國小將 西西帕斯：可能是報應

希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）昨天在澳洲網球公開賽男單首輪爆冷，不敵美國20歲非種子球員米切爾森（Alex Michelsen），賽後他直言這是「報應」。 去年西西帕斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。