快訊

詳解第二次尹錫悅逮捕行動：10倍警力直搗官邸抓人...尹「預錄影片」持續詭辯

京華城退讓...願暫緩20%爭議容獎 李四川仍下一通牒

重點時段被搶還砍薪2萬 主播黯然離職回家顧小孩

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／拍下去年亞軍、奧運金牌鄭欽文 36歲德老將倒地慶爆冷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
36歲德國女將德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）今天爆出本屆澳網最大冷門，打敗奧運金牌中國大陸「金花」鄭欽文，獲勝後興奮地躺在地上。 路透
36歲德國女將德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）今天爆出本屆澳網最大冷門，打敗奧運金牌中國大陸「金花」鄭欽文，獲勝後興奮地躺在地上。 路透

36歲德國女將德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）今天爆出本屆澳網最大冷門，面對去年亞軍、巴黎奧運金牌、列女單第5種子的中國大陸「金花」鄭欽文，單打世界排名97的塞蓋蒙德以7：6（7：3）、6：3拍下強敵，闖進第三輪已追平生涯在澳網的最佳成績。

世界排名和過往戰績遠不入對手，塞蓋蒙德笑說知道要打出最佳表現，「我沒什麼好損失的，她是不可思議的選手，現在最佳球員之一，我知道如果打出自己內容，是有能力和世界前五的選手抗衡。」她透露今天非常積極，戰術也能執行得很好，開心年度第一場大滿貫有好的開始。

鄭欽文第二輪爆冷出局。 美聯社
鄭欽文第二輪爆冷出局。 美聯社

塞蓋蒙德首度澳網出賽是2016年，過去7度參賽最佳成績是兩度打進第三輪，今年第二輪就碰去年戰績輝煌的鄭欽文，不被看好下塞蓋蒙德首盤就在第9局率先破發，儘管自己盤末發球局也失守，「搶7」中仍在兩破鄭欽文發球分下以7：3先下一城。

第二盤塞蓋蒙德又連續突破鄭欽文發球局，局數領先擴大到4：1奠定勝基，最終在第2個賽末點收下勝利，興奮的仰躺在地迎接代表作。

鄭欽文目前女單世界排名高居第5，澳網也列女單第5種子，第二輪落馬成目前出局最高位種子。

澳網

延伸閱讀

澳網／爆冷淘汰第9種子 18歲巴西小將曾被基里洛斯稱讚

澳網／決勝盤拉尾盤 詹皓晴攜手烏克蘭搭擋晉級第二輪

澳網／首輪爆冷不敵非種子美國小將 西西帕斯：可能是報應

澳網／「超級搶10」逆轉闖頭關 吳芳嫺奪本季9連勝

相關新聞

澳網／拍下去年亞軍、奧運金牌鄭欽文 36歲德老將倒地慶爆冷

36歲德國女將德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）今天爆出本屆澳網最大冷門，面對去年亞軍、巴黎奧運金牌、列女單...

澳網／連趕5局逆轉勝 莎芭蓮卡幽默嗆球迷：為對手歡呼沒問題

白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）尋求澳網3連霸，今天第二輪雖遇西班牙女將博薩斯・瑪內羅（J...

澳網／爆冷淘汰第9種子 18歲巴西小將曾被基里洛斯稱讚

澳網男單首輪賽事在今天爆出冷門，年僅18歲的巴西小將豐塞卡（Joao Fonseca）今天遭遇第9種子的羅布雷夫（And...

澳網／五盤大戰險輸泰國小將 梅德維夫氣到砸壞攝影機

前俄羅斯世界球王梅德維夫（Daniil Medvedev），今天在澳網男單首輪賽事面對世界排名第418名的薩姆里吉（Ka...

澳網／決勝盤拉尾盤 詹皓晴攜手烏克蘭搭擋晉級第二輪

澳洲網球公開賽女雙首輪賽事，我國好手今天早上由吳芳嫺率先打頭陣取勝後，接下登場的女雙第五種子詹皓晴與烏克蘭搭擋琪切諾克（...

澳網／首輪爆冷不敵非種子美國小將 西西帕斯：可能是報應

希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）昨天在澳洲網球公開賽男單首輪爆冷，不敵美國20歲非種子球員米切爾森（Alex Michelsen），賽後他直言這是「報應」。 去年西西帕斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。