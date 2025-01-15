澳網／拍下去年亞軍、奧運金牌鄭欽文 36歲德老將倒地慶爆冷

36歲德國女將德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）今天爆出本屆澳網最大冷門，面對去年亞軍、巴黎奧運金牌、列女單第5種子的中國大陸「金花」鄭欽文，單打世界排名97的塞蓋蒙德以7：6（7：3）、6：3拍下強敵，闖進第三輪已追平生涯在澳網的最佳成績。

世界排名和過往戰績遠不入對手，塞蓋蒙德笑說知道要打出最佳表現，「我沒什麼好損失的，她是不可思議的選手，現在最佳球員之一，我知道如果打出自己內容，是有能力和世界前五的選手抗衡。」她透露今天非常積極，戰術也能執行得很好，開心年度第一場大滿貫有好的開始。

鄭欽文第二輪爆冷出局。 美聯社

塞蓋蒙德首度澳網出賽是2016年，過去7度參賽最佳成績是兩度打進第三輪，今年第二輪就碰去年戰績輝煌的鄭欽文，不被看好下塞蓋蒙德首盤就在第9局率先破發，儘管自己盤末發球局也失守，「搶7」中仍在兩破鄭欽文發球分下以7：3先下一城。

第二盤塞蓋蒙德又連續突破鄭欽文發球局，局數領先擴大到4：1奠定勝基，最終在第2個賽末點收下勝利，興奮的仰躺在地迎接代表作。

鄭欽文目前女單世界排名高居第5，澳網也列女單第5種子，第二輪落馬成目前出局最高位種子。