澳網／爆冷淘汰第9種子 18歲巴西小將曾被基里洛斯稱讚

澳網男單首輪賽事在今天爆出冷門，年僅18歲的巴西小將豐塞卡（Joao Fonseca）今天遭遇第9種子的羅布雷夫（Andrey Rublev），最終以7：6（7：1）、6：3、7：6（7：5）勝出，生涯首度大滿貫會內賽就打進到第二輪。

18歲的豐塞卡過去曾拿下過美網青少年單打冠軍，並在去年世界排名一口氣從750名外衝到150名內，最終更在ATP新生代總決賽中，以參賽球員中最小年齡拿下冠軍，被看好將成為男子網壇的未來之星，在今年澳網開打前，基里洛斯（Nick Kyrgios）就曾公開讚賞豐塞卡擁有令人難以置信的天賦，並帶領一批新世代的球員加入競爭，準備衝擊上個世代。

而豐塞卡今年澳網會外賽也打出亮眼表現，在三輪賽事中一盤未失取得會內賽資格，並且在今天遭遇世界排名第9名的羅布雷夫，最終以直落三奪下大滿貫會內賽生涯首勝，而本場比賽豐塞卡共打出48記致勝球，讓羅布雷夫整場比賽幾乎都在飛奔救球，最終他也成為自1973年以來，第二位在大滿貫會內賽擊敗世界前10名選手的青少年選手。

談到生涯首場大滿貫會內賽就帶來驚喜，豐塞卡賽後也直言自己相當享受在場上的每一刻，「這是個讓人驚嘆的球場，我是第一次在這樣巨大的體育場裡比賽，第一次的大滿貫會內賽，我很享受其中。我真的很感謝這群幫我加油的人，裡面還有一些巴西球迷，我感受到很多巴西人在為我喝采，真的非常感謝。」

豐塞卡也強調，能夠在大滿貫舞台與世界前10名的好手交手，自己只能全神貫注，「我很喜歡這種比賽的氛圍，但我只是照著自己的節奏在比賽，很開心現在能進入到第二輪。」