澳網／五盤大戰險輸泰國小將 梅德維夫氣到砸壞攝影機

前俄羅斯世界球王梅德維夫（Daniil Medvedev），今天在澳網男單首輪賽事面對世界排名第418名的薩姆里吉（Kasidit Samrej），遭遇預料外的五盤苦戰，甚至還在第三盤一度發生憤怒砸球網導致微型攝影機損壞的意外，遭到主審警告，不過最終梅德維夫仍以6：2、4：6、3：6、6：1、6：2驚險勝出。

曾三度打進澳網男單決賽，其中包括去年冠軍賽敗給義大利球王辛納（Jannik Sinner）的梅德維夫，今年澳網男單首輪賽事卻險些爆出冷門，面對生涯首度挺進到大滿貫會內賽的23歲泰國選手薩姆里吉，梅德維夫在先拿下首盤後，接下來兩盤卻都被對手搶下，反倒處於落後狀態。

UPSET ALERT: Daniil Medvedev goes down 2 sets to 1 to the 418th ranked WC Kasidit Samrej and takes out the net camera in the process. pic.twitter.com/RwvA9yYQp0 — asud (@asud683385) January 14, 2025

其中在第三盤尾聲時，處於落後的梅德維夫還一度出現情緒失控的狀況，五度揮球拍猛打球網，造成球網上的微型攝影機因此被砸碎，遭到主審警告，儘管該盤最終梅德維夫還是未能拿下，但在後兩盤賽事中他仍是找回節奏，最終在苦戰五盤後以3：2勝出，驚險晉級第二輪。

賽後受訪時談到首輪就打到五盤大戰，梅德維夫一度開玩笑的表示，「我知道當我打得愈久時表現就會愈好，所以我想說『那我為何要只打一個半小時呢？』至少應該要打個三小時，才能更好地感覺到我的擊球。」

至於靠著去年11月亞太區外卡附加賽取得澳網會內賽資格的薩姆里吉，一度有機會成為自1973年以來，首位在大滿貫擊敗前五種子世界排名最低的男子選手，梅德維夫也不吝於稱讚對手表現，「我看過他的比賽，但並沒有看到他曾打出這樣的高水準表現，所以這讓我很訝異，如果他每場比賽偷這樣打，那他的未來將會不可限量。」

薩姆里吉打到對手情緒失控也不是第一次，在杭州亞運上他就曾爆冷擊敗南韓名將權純雨，導致對手在比賽中失控怒砸球拍，事後遭到輿論的抨擊。