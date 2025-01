澳網／五盤大戰險輸泰國小將 梅德維夫氣到砸壞攝影機

前俄羅斯世界球王梅德維夫(Daniil Medvedev),今天在澳網男單首輪賽事面對世界排名第418名的薩姆里吉(Kasidit Samrej),遭遇預料外的五盤苦戰,甚至還在第三盤一度發生憤怒砸球網導致微型攝影機損壞的意外,遭到主審警告,不過最終梅德維夫仍以6:2、4:6、3:6、6:1、6:2驚險勝出。

曾三度打進澳網男單決賽,其中包括去年冠軍賽敗給義大利球王辛納(Jannik Sinner)的梅德維夫,今年澳網男單首輪賽事卻險些爆出冷門,面對生涯首度挺進到大滿貫會內賽的23歲泰國選手薩姆里吉,梅德維夫在先拿下首盤後,接下來兩盤卻都被對手搶下,反倒處於落後狀態。

UPSET ALERT: Daniil Medvedev goes down 2 sets to 1 to the 418th ranked WC Kasidit Samrej and takes out the net camera in the process. pic.twitter.com/RwvA9yYQp0