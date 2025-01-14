快訊

有望取代人民幣！新台幣將成亞洲最佳融資貨幣 彭博揭原因

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

美國人救了他！川普涉推翻2020大選調查曝光 特檢：沒當選即可定罪

澳網／決勝盤拉尾盤 詹皓晴攜手烏克蘭搭擋晉級第二輪

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹皓晴。資料照（詹皓晴IG）
詹皓晴。資料照（詹皓晴IG）

澳洲網球公開賽女雙首輪賽事，我國好手今天早上由吳芳嫺率先打頭陣取勝後，接下登場的女雙第五種子詹皓晴與烏克蘭搭擋琪切諾克（Lyudmyla Kichenok），則是與塞爾維亞達尼洛薇琪（Olga Danilovic）／俄羅斯伯塔波娃（Anastasia Potapova）苦戰三盤後，以7：5、4：6、6：4勝出，搶下第二輪門票。

這次澳網女雙賽事我國共有四組人馬將登場，其中包括過去兩周連續奪冠的吳芳嫺與新搭擋布林柯娃（Anna Blinkova），今天早上逆轉擊敗英國伯雷奇（Jodie Burrage）／丹麥陶森（Clara Tauson）晉級到第二輪。

至於去年在澳網第二輪止步的詹皓晴，今年則改與烏克蘭搭擋琪切諾克搭擋出擊，兩人在首輪賽事同樣遭遇苦戰，在首盤賽事中詹皓晴／琪切諾克面對尼洛薇琪／伯塔波娃就在第5、11局兩度破發，其中第11局雙方更是展開激烈拉鋸，詹皓晴／琪切諾克直到第4個破發點才成功拿下，並以7：5先下一城。

不過在第二盤尼洛薇琪／伯塔波娃在破發大戰中以6：4扳平戰局，比賽進入決勝盤後尼洛薇琪／伯塔波娃雖然率先破發取得2：0領先，不過詹皓晴／琪切諾克在第6局開始連續擊破對手3個發球局，以6：4搶下勝利，挺進到女雙第二輪。

至於去年巴黎奧運搭擋出擊的謝淑薇與曹家宜，本屆澳網則將分別與拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）和泰國普利佩契（Peangtarn Plipuech）搭擋，兩人預計在明天與後天進行首輪賽事。

澳網

延伸閱讀

澳網／首輪爆冷不敵非種子美國小將 西西帕斯：可能是報應

澳網／「超級搶10」逆轉闖頭關 吳芳嫺奪本季9連勝

澳網／大坂直美首輪過關 力拚復出後首冠

澳網／曹家宜期待澳網初體驗 盼拿出最佳表現

相關新聞

澳網／「超級搶10」逆轉闖頭關 吳芳嫺奪本季9連勝

我國網球女將吳芳嫺本季接連在奧克蘭和荷伯特奪冠，帶著2座WTA女雙金盃轉戰墨爾本，今天和俄羅斯搭檔布林柯娃（Anna B...

澳網／洛杉磯野火快燒到大坂直美家 請鄰居拿走女兒出生證明

近日洛杉磯野火肆虐，火勢也逼近日本網球名將大坂直美住處，人在澳洲的她聯繫鄰居，幫忙取回1歲半女兒的出生證明。 大坂直美今天在澳洲網球公開賽首輪打敗法國好手賈西亞（Caroline Garcia）

澳網／決勝盤拉尾盤 詹皓晴攜手烏克蘭搭擋晉級第二輪

澳洲網球公開賽女雙首輪賽事，我國好手今天早上由吳芳嫺率先打頭陣取勝後，接下登場的女雙第五種子詹皓晴與烏克蘭搭擋琪切諾克（...

澳網／首輪爆冷不敵非種子美國小將 西西帕斯：可能是報應

希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）昨天在澳洲網球公開賽男單首輪爆冷，不敵美國20歲非種子球員米切爾森（Alex Michelsen），賽後他直言這是「報應」。 去年西西帕斯

澳網／狀態只有65%一輪遊！澳洲壞小子宣告單打最後一舞

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）昨天在澳洲網球公開賽男單首輪，遭英國選手費恩利（Jacob Fearnley）直落三橫掃，他賽後暗示不會再參加澳網男單。 現年29歲的基里洛斯近

澳網／大坂直美首輪過關 力拚復出後首冠

日本網球名將大坂直美今天在澳網女單首輪以6比3、3比6、6比3，擊敗法國好手賈西亞（Caroline Garcia）闖進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。