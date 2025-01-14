澳網／決勝盤拉尾盤 詹皓晴攜手烏克蘭搭擋晉級第二輪

澳洲網球公開賽女雙首輪賽事，我國好手今天早上由吳芳嫺率先打頭陣取勝後，接下登場的女雙第五種子詹皓晴與烏克蘭搭擋琪切諾克（Lyudmyla Kichenok），則是與塞爾維亞達尼洛薇琪（Olga Danilovic）／俄羅斯伯塔波娃（Anastasia Potapova）苦戰三盤後，以7：5、4：6、6：4勝出，搶下第二輪門票。

這次澳網女雙賽事我國共有四組人馬將登場，其中包括過去兩周連續奪冠的吳芳嫺與新搭擋布林柯娃（Anna Blinkova），今天早上逆轉擊敗英國伯雷奇（Jodie Burrage）／丹麥陶森（Clara Tauson）晉級到第二輪。

至於去年在澳網第二輪止步的詹皓晴，今年則改與烏克蘭搭擋琪切諾克搭擋出擊，兩人在首輪賽事同樣遭遇苦戰，在首盤賽事中詹皓晴／琪切諾克面對尼洛薇琪／伯塔波娃就在第5、11局兩度破發，其中第11局雙方更是展開激烈拉鋸，詹皓晴／琪切諾克直到第4個破發點才成功拿下，並以7：5先下一城。

不過在第二盤尼洛薇琪／伯塔波娃在破發大戰中以6：4扳平戰局，比賽進入決勝盤後尼洛薇琪／伯塔波娃雖然率先破發取得2：0領先，不過詹皓晴／琪切諾克在第6局開始連續擊破對手3個發球局，以6：4搶下勝利，挺進到女雙第二輪。

至於去年巴黎奧運搭擋出擊的謝淑薇與曹家宜，本屆澳網則將分別與拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）和泰國普利佩契（Peangtarn Plipuech）搭擋，兩人預計在明天與後天進行首輪賽事。