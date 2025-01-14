澳網／首輪爆冷不敵非種子美國小將 西西帕斯：可能是報應
希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）昨天在澳洲網球公開賽男單首輪爆冷，不敵美國20歲非種子球員米切爾森（Alex Michelsen），賽後他直言這是「報應」。
去年西西帕斯在美網首輪爆冷出局，這次澳網名列第11種子，沒想到再度爆冷，以5：7、3：6、6：2、4：6輸球，中斷個人連6屆澳網32強紀錄。
米切爾森成為史上第2位在澳網首輪擊敗前11種子的非種子美國選手，上一位是1995年的馬克安諾（Patrick McEnroe），他當時擊敗德國球星貝克（Boris Becker）。
西西帕斯為了在澳網單打取得好成績，放棄與自己弟弟參加雙打，他受訪時表示，「我的目標是盡可能在澳網走更遠，第一件需考慮的事就是不打雙打。結果可能是報應吧！沒能打出期望的表現，原本是為了節省體力，希望在賽事後段有更多精力。」
西西帕斯也提到大滿貫提前打包的沮喪之處，「首輪被淘汰會有太多時間恢復，下一個賽事來臨前，還要等一段時間的感覺爛透了。」
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