快訊

蝦皮退場momo沒火花 電商訂閱制在台沒戲？

馬斯克煽起英國輿論戰！跟風打泥巴戰有效？

安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

澳網／首輪爆冷不敵非種子美國小將 西西帕斯：可能是報應

聯合新聞網／ 綜合報導
西西帕斯。 歐新社
西西帕斯。 歐新社

希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）昨天在澳洲網球公開賽男單首輪爆冷，不敵美國20歲非種子球員米切爾森（Alex Michelsen），賽後他直言這是「報應」。

去年西西帕斯在美網首輪爆冷出局，這次澳網名列第11種子，沒想到再度爆冷，以5：7、3：6、6：2、4：6輸球，中斷個人連6屆澳網32強紀錄。

米切爾森成為史上第2位在澳網首輪擊敗前11種子的非種子美國選手，上一位是1995年的馬克安諾（Patrick McEnroe），他當時擊敗德國球星貝克（Boris Becker）。

西西帕斯為了在澳網單打取得好成績，放棄與自己弟弟參加雙打，他受訪時表示，「我的目標是盡可能在澳網走更遠，第一件需考慮的事就是不打雙打。結果可能是報應吧！沒能打出期望的表現，原本是為了節省體力，希望在賽事後段有更多精力。」

西西帕斯也提到大滿貫提前打包的沮喪之處，「首輪被淘汰會有太多時間恢復，下一個賽事來臨前，還要等一段時間的感覺爛透了。」

澳網 西西帕斯

相關新聞

澳網／「超級搶10」逆轉闖頭關 吳芳嫺奪本季9連勝

我國網球女將吳芳嫺本季接連在奧克蘭和荷伯特奪冠，帶著2座WTA女雙金盃轉戰墨爾本，今天和俄羅斯搭檔布林柯娃（Anna B...

澳網／狀態只有65%一輪遊！澳洲壞小子宣告單打最後一舞

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）昨天在澳洲網球公開賽男單首輪，遭英國選手費恩利（Jacob Fearnley）直落三橫掃，他賽後暗示不會再參加澳網男單。 現年29歲的基里洛斯近

澳網／洛杉磯野火快燒到大坂直美家 請鄰居拿走女兒出生證明

近日洛杉磯野火肆虐，火勢也逼近日本網球名將大坂直美住處，人在澳洲的她聯繫鄰居，幫忙取回1歲半女兒的出生證明。 大坂直美今天在澳洲網球公開賽首輪打敗法國好手賈西亞（Caroline Garcia）

澳網／首輪爆冷不敵非種子美國小將 西西帕斯：可能是報應

希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）昨天在澳洲網球公開賽男單首輪爆冷，不敵美國20歲非種子球員米切爾森（Alex Michelsen），賽後他直言這是「報應」。 去年西西帕斯

澳網／大坂直美首輪過關 力拚復出後首冠

日本網球名將大坂直美今天在澳網女單首輪以6比3、3比6、6比3，擊敗法國好手賈西亞（Caroline Garcia）闖進...

澳網／墨瑞執教處女秀 約克維奇4盤逆轉勝退19歲新星

生涯握有澳網10座金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天在新任教練墨瑞（Andy Murray...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。