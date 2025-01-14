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澳網／「超級搶10」逆轉闖頭關 吳芳嫺奪本季9連勝
我國網球女將吳芳嫺本季接連在奧克蘭和荷伯特奪冠，帶著2座WTA女雙金盃轉戰墨爾本，今天和俄羅斯搭檔布林柯娃（Anna Blinkova）面對英國伯雷奇（Jodie Burrage）／丹麥陶森（Clara Tauson）陷入苦戰，首盤先讓出，所幸通過決勝盤「超級搶10」拉鋸戰驚險奪勝，以4：6、6：4、7：6（10：8）逆轉闖過頭關，迎接本季9連勝。
吳芳嫺澳網前和中國大陸女將蔣欣玗合拍，接連打下2座金盃，寫下個人新猷，世界排名從49名提升到生涯新高的42名。澳網她改和布林柯娃攜手，今天第3天賽程開場出戰，成為今年澳網率先出賽的台將。
首盤台俄組合關鍵第10局遭破，讓對手憑藉唯一破發以6：4先下一城；第二盤台俄組合把握第7局破發機會，同樣是單盤唯一破發成功，以6：4扳平盤術。
決勝盤前3局雙方都沒能守住發球局，台俄組合雖兩度突破取得領先，但第10局的賽末發球局卻再度被突破，讓戰局進入最後的「超級搶10」決勝負。
吳芳嫺網前截擊拿下「超級搶10」的第1分，但自己第一個發球分也失守，4：2領先又遭對手追平，儘管對手也出現雙發失誤送分，但4：6落後下連趕3分逆轉，所幸布林柯娃兩個發球分都掌握，加上對手截擊失誤，讓台俄組合取得9：8的賽末點，且第一個機會就因對手擊球出界，驚險以7：6（10：8）迎接第二輪門票。
今年澳網共有4位女將參戰，打頭陣的吳芳嫺旗開得勝，詹皓晴今天也將出賽；「一姊」謝淑薇和巴黎奧運搭檔曹家宜也將分頭出擊，謝淑薇改和去年決賽隔網較勁的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍，尋求女雙連霸。
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