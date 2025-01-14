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澳網／洛杉磯野火快燒到大坂直美家 請鄰居拿走女兒出生證明

聯合新聞網／ 綜合報導
大坂直美。 路透
大坂直美。 路透

近日洛杉磯野火肆虐，火勢也逼近日本網球名將大坂直美住處，人在澳洲的她聯繫鄰居，幫忙取回1歲半女兒的出生證明。

大坂直美今天在澳洲網球公開賽首輪打敗法國好手賈西亞（Caroline Garcia）。據外媒報導，大火離她的洛杉磯住處只差3個街區，她的女兒一起來澳洲，因此安然無恙。

大坂直美認為女兒的出生證明很重要，所以請鄰居幫忙拿走，她表示，「我不在那，不知道情況有多糟糕，也不知道會變怎麼樣，感激的是家人都安全。我向洛城表達全部的愛，我們都有聽說這場火災，不知道會造成多少破壞，希望大家平安無事。」

美國女將高芙（Coco Gauff）昨天直落二擊敗同胞珂寧（Sofia Kenin），賽後她也在鏡頭寫上，「洛杉磯保持堅強，謝謝消防員！」

大坂直美 澳網 高芙

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