澳網／狀態只有65%一輪遊！澳洲壞小子宣告單打最後一舞

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）昨天在澳洲網球公開賽男單首輪，遭英國選手費恩利（Jacob Fearnley）直落三橫掃，他賽後暗示不會再參加澳網男單。

現年29歲的基里洛斯近年飽受傷病所困，他賽後受訪時直言，「我大概帶著65%的狀態上場。球迷仍看見我在場上奮戰並給我能量，這對我來說意義重大，因為我把一生都奉獻給網球，每次上場都盡全力帶給球迷們一場表演。」

基里洛斯還暗示這是他澳網男單最後一舞，「現實來說，我再也無法於這裡參加單打比賽了。」

基里洛斯將和同胞選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）參加雙打，「我的旅程還沒結束，但我已經有一段很棒的旅程。我的職業生涯很驚人，會繼續努力享受樂趣，做自己，享受這段旅程。我認為如果說還想要更多，那很自私，我已經取得很多成功，比大多數運動員還多。」