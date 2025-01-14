快訊

鄭淑心挨告喊以死謝罪 爆柯文哲「竊國賣國」想透過沈慶京接觸習近平

你多久沒愛愛了？醫警告：長期缺乏性行為損害身心「恐讓生殖器萎縮」

曾喊「天上掉下的禮物」！前綠委鄭余鎮心臟病逝世 享壽79歲

澳網／狀態只有65%一輪遊！澳洲壞小子宣告單打最後一舞

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲「壞小子」基里洛斯。 美聯社
澳洲「壞小子」基里洛斯。 美聯社

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）昨天在澳洲網球公開賽男單首輪，遭英國選手費恩利（Jacob Fearnley）直落三橫掃，他賽後暗示不會再參加澳網男單。

現年29歲的基里洛斯近年飽受傷病所困，他賽後受訪時直言，「我大概帶著65%的狀態上場。球迷仍看見我在場上奮戰並給我能量，這對我來說意義重大，因為我把一生都奉獻給網球，每次上場都盡全力帶給球迷們一場表演。」

基里洛斯還暗示這是他澳網男單最後一舞，「現實來說，我再也無法於這裡參加單打比賽了。」

基里洛斯將和同胞選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）參加雙打，「我的旅程還沒結束，但我已經有一段很棒的旅程。我的職業生涯很驚人，會繼續努力享受樂趣，做自己，享受這段旅程。我認為如果說還想要更多，那很自私，我已經取得很多成功，比大多數運動員還多。」

Nick Kyrgios 澳網

相關新聞

澳網／狀態只有65%一輪遊！澳洲壞小子宣告單打最後一舞

澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）昨天在澳洲網球公開賽男單首輪，遭英國選手費恩利（Jacob Fearnley）直落三橫掃，他賽後暗示不會再參加澳網男單。 現年29歲的基里洛斯近

澳網／墨瑞執教處女秀 約克維奇4盤逆轉勝退19歲新星

生涯握有澳網10座金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天在新任教練墨瑞（Andy Murray...

澳網／大坂直美首輪過關 力拚復出後首冠

日本網球名將大坂直美今天在澳網女單首輪以6比3、3比6、6比3，擊敗法國好手賈西亞（Caroline Garcia）闖進...

澳網／曹家宜期待澳網初體驗 盼拿出最佳表現

台灣網球女將曹家宜即將在澳洲網球公開賽女雙亮相，體驗生涯第1次大滿貫賽，她表示，帶著期待心情上陣，希望專注在自己身上，拿...

澳網／邁開衛冕第一步 辛納打下硬地大滿貫15連勝

從墨爾本展開2025年賽季，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今天通過首輪「搶7」大戰考驗，面對世界排...

澳網／台維斯盃將來台！美20歲新星首輪爆冷 拍下11種子西西帕斯

前年打進澳網決賽的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），今年以男單11種子身分展開墨爾本征途，不料今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。