澳網／大坂直美首輪過關 力拚復出後首冠

中央社／ 墨爾本13日綜合外電報導
日本網球名將大坂直美澳網女單首輪以6比3、3比6、6比3，擊敗法國好手賈西亞闖進第二輪。 路透資料照
日本網球名將大坂直美澳網女單首輪以6比3、3比6、6比3，擊敗法國好手賈西亞闖進第二輪。 路透資料照

日本網球名將大坂直美今天在澳網女單首輪以6比3、3比6、6比3，擊敗法國好手賈西亞（Caroline Garcia）闖進第二輪，力拚復出後首冠，並且終結2021年澳網以來的冠軍荒。

今年稍早時，大坂直美曾睽違3年首闖WTA賽事決賽，在奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）對決丹麥選手陶森（Clara Tauson）。

但大坂以6比4拿下首盤後，隨即因腹部傷勢退賽，在澳網登場前遭逢打擊。她原本有望在奧克蘭菁英賽終結2021年澳網以來的冠軍荒。

大坂直美曾是世界球后，坐擁4座大滿貫冠軍，目前排名世界第51，最近她才與男友饒舌歌手科迪亞（Cordae）分手。

大坂與男友育有1女，兩人的女兒於2023年7月出生，當時大坂因此暫別網壇15個月，並於2024年賽季回歸球場。

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