澳網／墨瑞執教處女秀 約克維奇4盤逆轉勝退19歲新星

生涯握有澳網10座金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天在新任教練墨瑞（Andy Murray）場邊執教下面對19歲印度裔美籍小將巴薩瓦雷迪（Nishesh Basavareddy），37歲的約克維奇在首盤失守下連趕3盤，以4：6、6：3、6：4、6：2逆轉勝，和同天出賽的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）同闖第二輪。

生涯初登大滿貫舞台的巴薩瓦雷迪，3歲開始接觸網球，從小的偶像就是約克維奇，今天和年長18歲的偶像在中央球場對決，選擇暫別史丹佛大學、投入職業的巴薩瓦雷迪打出競爭力，首盤瓦解偶像3個破發機會，第7局更率先破發，以6：4先下一城。

陷入落後的小約，第二盤第8局從15：40落後到破發成功，加上巴薩瓦雷迪盤末出現腿部不適狀況，讓去年巴黎奧運奪金的塞爾維亞名將以6：3扳平盤術。

進入第三盤前巴薩瓦雷迪申請傷停治療，恢復比賽後又在第一個發球局就失守，讓小約以6：4取得盤數「聽牌」優勢；第四盤小約又是第一局就完成破發，儘管自己第8局第一個賽末點出現雙發失誤，第2個機會馬上以「愛司」終結，以6：2迎接生涯第95場澳網勝利。

We will see you back on this stage, Nishesh ✨



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瞄準第25座大滿貫的小約場中受訪表示，對手表現出色，「我必須誠實說，到3、4天前我都沒看過他的比賽。」他讚19歲小將毫不畏懼，打出很多讓自己驚艷的球，相信巴薩瓦雷迪會持續成長，前途無量。

今天穿著藍色戰靴出賽的小約，澳網正式開戰前也有好消息，他和贊助品牌ASICS將有更長遠及緊密的合作，持續提倡網球運動、激勵更多網球選手實現自我為目標。