澳網／墨瑞執教處女秀 約克維奇4盤逆轉勝退19歲新星

生涯握有澳網10座金盃的塞爾維亞名將約克維奇(Novak Djokovic),今天在新任教練墨瑞(Andy Murray)場邊執教下面對19歲印度裔美籍小將巴薩瓦雷迪(Nishesh Basavareddy),37歲的約克維奇在首盤失守下連趕3盤,以4:6、6:3、6:4、6:2逆轉勝,和同天出賽的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)、義大利「世界球王」辛納(Jannik Sinner)同闖第二輪。

生涯初登大滿貫舞台的巴薩瓦雷迪,3歲開始接觸網球,從小的偶像就是約克維奇,今天和年長18歲的偶像在中央球場對決,選擇暫別史丹佛大學、投入職業的巴薩瓦雷迪打出競爭力,首盤瓦解偶像3個破發機會,第7局更率先破發,以6:4先下一城。

陷入落後的小約,第二盤第8局從15:40落後到破發成功,加上巴薩瓦雷迪盤末出現腿部不適狀況,讓去年巴黎奧運奪金的塞爾維亞名將以6:3扳平盤術。

進入第三盤前巴薩瓦雷迪申請傷停治療,恢復比賽後又在第一個發球局就失守,讓小約以6:4取得盤數「聽牌」優勢;第四盤小約又是第一局就完成破發,儘管自己第8局第一個賽末點出現雙發失誤,第2個機會馬上以「愛司」終結,以6:2迎接生涯第95場澳網勝利。

