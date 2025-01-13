澳網／曹家宜期待澳網初體驗 盼拿出最佳表現

台灣網球女將曹家宜即將在澳洲網球公開賽女雙亮相，體驗生涯第1次大滿貫賽，她表示，帶著期待心情上陣，希望專注在自己身上，拿出最佳表現。

年僅21歲的台灣女將曹家宜，去年與名將謝淑薇攜手前進巴黎奧運殿堂，經驗值大幅提升，同時與網路上認識的泰國搭檔普利普耶荷（Peangtarn Plipuech）在澳網亞太區外卡賽出線，最後如願搶下澳網女雙參賽門票。

即將生涯首度「解鎖」大滿貫賽舞台，曹家宜接受中央社採訪時表示，上週比賽沒有報名到，因此提早1週到澳網準備，目前調整狀況都還不錯。她直言心情相當期待，相比奧運沒有太大不一樣，主要專注在自己身上，希望拿出最好表現，目標有一些新突破。

曹家宜指出，其實本季沒有固定要與普利普耶荷搭配，只是順利贏得澳網女雙資格，因此年初幾場比賽才會先合拍，熟悉一下彼此。而「台泰聯軍」將在本週首輪對上俄羅斯庫德梅托娃（VeronikaKudermetova）、日本柴原瑛菜組合，曹家宜提到，與對手是首度過招，「賽前會跟教練討論，盡量執行我們的戰術。」

今年台灣共有4名選手征戰澳網，除了曹家宜外，還有力拚女雙衛冕的謝淑薇，這次改與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合作，榮膺女雙第3種子，期盼再度高舉冠軍金盃，至於詹皓晴以及吳芳嫺則預計明天在女雙賽場亮相。