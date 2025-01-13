澳網／邁開衛冕第一步 辛納打下硬地大滿貫15連勝

從墨爾本展開2025年賽季，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今天通過首輪「搶7」大戰考驗，面對世界排名36的智利對手賈瑞（Nicolas Jarry），辛納以7：6（7：2）、7：6（7：5）、6：1拍下勝利，邁出連霸第一步。

辛納去年墨爾本高捧生涯第一座大滿貫，開啟璀璨賽季，單季奪下8冠的球王說：「我想今天是場很接近的比賽，因為第一盤可以有不同走向。第三盤，當我首度破了他發球局，給了我點喘息空間。」他讚賈瑞是名出色球員，潛力十足，很開心能通過首輪考驗。

辛納從去年11月台維斯盃後就沒出賽紀錄，今天奪勝已是去年上海名人賽開始的跨季15連勝，硬地大滿貫連勝場次同樣推進到15連勝。

去年包辦澳網和美網冠軍的辛納提到，墨爾本的觀眾和球迷給了自己許多支持，回到墨爾本公園的感覺非常好，「當然我也喜歡這裡的硬地球場，但讓我們看下去，每年狀況都不同，每天都不同，我們會試著持續進步。我有幾項事情顯然可以做得更好，不過這是今年我第一場正式比賽，所以我很高興。」

身為澳網衛冕者，辛納要挑戰保住冠軍的2000分積分，不過他和世界排名第2的德國澤瑞夫（Alexander Zverev）有高達2995分的差距，不論第一場大滿貫戰績如何，都不會影響「世界球王」地位。