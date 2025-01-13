澳網／球后莎芭蓮卡旗開得勝 朝三連霸之路邁進
現任世界球后、白俄羅斯名將莎芭蓮卡今天在澳洲網球公開賽女單首輪，以6比3、6比2直落二擊敗美國好手史蒂芬斯，朝澳網三連霸之路邁進。
法新社報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天在澳洲墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena）迎戰2017年美國網球公開賽女單冠軍史蒂芬斯（Sloane Stephens），但整場比賽並非一帆風順。
莎芭蓮卡首盤先打出4比0領先，之後發生一連串非受迫性失誤，得以讓史蒂芬斯兩次破發並追成3比4。這些失誤使莎芭蓮卡感到憤怒，她旋即更換球拍，打得更具侵略性。
莎芭蓮卡隨後錯失多個破發點，終於在第5個破發點拿下第8局，取得5比3領先，下一局又成功保發，共耗時38分鐘贏得首盤。
到了第2盤，莎芭蓮卡延續氣勢很快取得5比1領先，儘管史蒂芬斯之後拿下1局，但莎芭蓮卡最終仍以6比2取勝，整場比賽耗時1小時又11分鐘。
莎芭蓮卡有望成為自1999年瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）在澳網完成女單三連霸以來，首位達成此壯舉的球員。
現年26歲的莎芭蓮卡晉級後，將於澳網女單第2輪對決西班牙女將馬內蘿（Jessica Bouzas Maneiro）。
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