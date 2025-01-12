快訊

冷氣團襲台連2日109人猝死 今年至今已492人OHCA

用微波爐、在室溫解凍都NG？專家解析11種錯誤解凍肉類方法

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／賽事獎金寫新高 上季獎金王是這人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
義大利球王辛納將尋求衛冕澳網。 路透社
義大利球王辛納將尋求衛冕澳網。 路透社

年度第一場大滿貫賽澳網今天點燃戰火，今年賽總獎金9650萬澳幣，約5990萬美元，較去年增幅百分之12，單打冠軍可獲得350萬澳幣（約217萬美元）獎金，上季奪下ATP「獎金王」的義大利球王辛納（Jannik Sinner）將尋求衛冕，女單衛冕軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）也將在今天披掛上陣。

澳網向來是四大賽中獎金最少的大滿貫，今年賽事總獎金雖較2016年增長百分之119，但較去年美網仍有明顯差距。去年美網總獎金是破紀錄的7500萬美元，單打冠軍可獨得360萬美元，辛納同年包辦澳網和美網金盃，去年的澳網冠軍約210萬美元。

辛納去年橫掃8座金盃，除了兩座大滿貫還有ATP年終賽，一舉賺進破紀錄的488萬美元獎金，單季總獎金達到1970萬美元（約台幣6.5億元），這還不包括去年10月他在六王大滿貫賽（Six Kings Slam）奪冠獲得的600萬美元冠軍獎金。

「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯。 歐新社
「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯。 歐新社

ATP獎金榜上季排名第2的是世界排名第2的德國名將澤瑞夫，金額是1150萬美元，「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以1036萬美元排名第3。去年包辦法網和溫布頓的「小蠻牛」年僅21歲，生涯已經賺進3700萬美元，在ATP史上獎金榜已排到第8位。

莎芭蓮卡和辛納同樣囊括澳網和美網冠軍，但整季只再打下另外2座金盃，2024年總獎金進帳973萬美元。

澳網

延伸閱讀

澳網／謝淑薇女雙排第三種子拚衛冕 改搭拉脫維亞名將

澳網／約克維奇不願再談「被下毒」曝選擇墨瑞當教練原因

荷巴特女網／吳芳嫺連兩周女雙封后 絕佳狀態前進澳網

2025年必訪旅遊盛事！瀨戶內國際藝術季、Coachella音樂節、澳網公開賽、日本賞櫻搶先卡位

相關新聞

澳網／賽事獎金寫新高 上季獎金王是這人

年度第一場大滿貫賽澳網今天點燃戰火，今年賽總獎金9650萬澳幣，約5990萬美元，較去年增幅百分之12，單打冠軍可獲得3...

澳網／謝淑薇女雙排第三種子拚衛冕 改搭拉脫維亞名將

2025年澳洲網球公開賽將在明天開打，女雙籤表今天出爐，今年共有4名台灣選手參賽，而尋求衛冕的台灣網球名將謝淑薇這次則是...

澳網／約克維奇不願再談「被下毒」曝選擇墨瑞當教練原因

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）日前在接受「GQ」專訪時，自爆在澳洲飯店被下毒，引發外界震驚，他出席澳洲網球公開賽記者會時被問到此事，表示不願再談此事。 2022年約克維

澳網／籤表出爐！約克維奇和阿爾卡拉斯8強提前相遇

2025年澳洲網球公開賽男單籤表出爐，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）將尋求個人賽史第11冠，8強戰可能遇到難關，假想敵是第3種子西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz

澳網／曾俊欣會外賽次輪不敵黎巴嫩好手 無緣會內賽門票

「夜市球王」曾俊欣今天在2025年澳洲網球公開賽男單會外賽次輪，以4：6、6（2）：7不敵世界排名第219的黎巴嫩阿比卜（Hady Habib），無緣闖進會內賽。 曾俊欣2022和23年都止步會

澳網／單打唯一台將希望 曾俊欣會外賽開胡

去年澳網首輪力戰5盤敗陣，我國「夜市球王」曾俊欣今年捲土重來從會外賽出發，名列會外13種子的他今天首輪碰世界排名232的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。