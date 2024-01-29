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澳網／「讓2追3」擊敗梅德維夫 辛納：我喜歡在壓力中跳舞

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利新星辛納。 美聯社
義大利新星辛納。 美聯社

年僅22歲的義大利新星辛納（Jannik Sinner）昨天在澳洲網球公開賽冠軍戰「讓2追3」，逆轉擊敗俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），贏下個人生涯首座大滿貫冠軍，他賽後直言自己喜歡在壓力下打球。

辛納在四強戰擊敗塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic），昨天又戲劇性逆轉梅德維夫，成為澳網史上首位義大利冠軍。

辛納在賽後記者會被問到如何面對外界高度期望，他說，「必須用好的方式接受它，這是榮幸，因為能承受這種壓力的球員不多。當你得到壓力，就代表人們相信你能做到。」

「我喜歡在壓力中跳舞。我喜歡這樣，因為在這個狀態，我都能發揮出最好的水準。在這種局面，我也相當輕鬆，因為我總是盡量享受球場上的時光」辛納說。

澳網 辛納

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