澳網／5盤大戰 辛納男單逆轉勝 奪大滿貫首冠

澳洲網球公開賽昨進行壓軸男單決賽，義大利22歲好手辛納上演超級大逆轉戲碼，前兩盤失利後連搶3盤，以3：6、3：6、6：4、6：4、6：3擊敗俄羅斯名將梅德維夫，生涯首座大滿貫賽冠軍到手，也是首位捧回澳網金盃的義大利球員。

梅德維夫近4年內三度晉級澳網決賽，全部空手而歸，2021、22年分別不敵約克維奇、納達爾，今年又輸小他5歲的辛納，挑戰生涯第2座大滿貫賽冠軍再度失利，唯一王座停在2021年美國網球公開賽。

辛納在4強賽淘汰世界球王約克維奇，粉碎他2連霸美夢、無緣挑戰澳網第11冠，澳網33連勝紀錄也中斷，昨苦戰3小時44分逆轉勝，成為史上第4位在大滿貫賽男單封王的義大利球員，22歲也是該國最年輕。

這是義大利近48年首次在大滿貫賽封王紀錄，辛納領到213萬975美元（台幣6667萬元）獎金，在頒獎典禮上感謝自己的團隊。