澳網／創紀錄 謝淑薇單屆拚雙冠

去年復出就奪下兩座大滿貫女雙金盃，我國網球「一姐」謝淑薇在澳洲網球公開賽持續打出驚奇，前天先搶下混雙決賽門票，昨天和比利時搭檔梅騰絲在女雙4強賽又通過馬拉松大戰考驗，第2張門票也到手，有機會挑戰台灣網壇史無前例的單屆雙冠紀錄。

台比組合2021年溫布頓捧起金盃，今年澳網合體列第2種子，昨面對澳洲、捷克聯軍亨特／絲妮柯娃陷入苦戰，首盤前兩個發球局都失守，但從0：4絕對落後連趕4局，反以7：5先下一城。

兩人第2盤雖以1：6讓出，但決勝盤把握關鍵第8局破發機會，尤其梅騰絲的賽末發球局，謝淑薇頻頻網前建功，以6：3勝出，苦戰2小時35分鐘過關。

相隔3年和梅騰絲再進大滿貫決賽，謝淑薇說：「感覺有點不同，因為我們已經幾年沒合作，但我知道她要幹嘛，在家有透過電視轉播看她比賽。」

謝淑薇4日剛滿38歲，生涯已6座女雙冠軍，分別是法網2冠、溫布頓4冠，澳網最佳女雙成績則是2020年打進決賽；另外，混雙打進決賽已是她在大滿貫最佳成績，今天要和波蘭搭檔傑林斯基對決列第2種子的美國卡胡琪／英國斯庫普斯基。