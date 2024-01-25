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澳網／43歲登上世界第1 印度雙打名將：激勵下一代

聯合新聞網／ 綜合報導
印度43歲名將巴帕納。 歐新社
印度43歲名將巴帕納。 歐新社

印度43歲名將巴帕納（Rohan Bopanna）10年前就登上男子雙打第3，他昨天與地主搭擋伊布登（Matthew Ebden）在澳洲網球公開賽，擊敗大陸張之臻／捷克馬哈奇（Tomas Machac）組合，闖進男子雙打冠軍戰，確定下周登上男子雙打世界第1，這是他生涯首次。

巴帕納在網壇奮戰20多年，今年3月就要滿44歲，他賽後有感而發，「這項成就不僅對我個人意義重大，對印度網球也很重要，需要有一些東西來激勵下一代，我對此感到非常自豪。」

巴帕納還提到這10年來的心路歷程，「距離我首次登上世界第3已過10年。我曾在2019年考慮退休，因為每天要兩三顆止痛藥，才能緩解膝蓋疼痛，2021年我連續5個月沒贏過球。」

澳網官方X今天也製作圖文祝賀巴帕納登上世界第一，並寫下「年齡只是數字！」

巴帕納生涯沒拿過大滿貫雙打冠軍，決賽將對決義大利組合波雷利（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori），有望為本屆澳網之旅畫下完美句點。

澳網

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