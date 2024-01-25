澳網／混雙、女雙都闖決賽 謝淑薇笑喊：沒想過

我國網球「一姊」謝淑薇今年澳網再度拍出驚奇，昨天單日兩戰都打下勝利，混雙闖入生涯第一度的大滿貫決賽，今天女雙4強賽和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）再通過2小時35分鐘的馬拉松大戰考驗，女雙決賽門票也到手，有機會挑戰單屆雙冠的台灣網壇史無前例紀錄。

台比組合2021年溫布頓一起捧起金盃，今年澳網合體列第2種子，今天面對澳洲、捷克聯軍亨特（Storm Hunter）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），首盤從0：4絕對落後逆轉，最終以7：5、1：6、6：3奪勝，率先搶下女雙決賽門票。

Curtain call! @elise_mertens and Su-Wei Hsieh clinch a place in the Women's Doubles final, defeating the team of Hunter and Siniakova 7-5 1-6 6-3!



What a match.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/pwUqNjx4AP — #AusOpen (@AustralianOpen) 2024年1月25日

月初剛滿38歲的謝淑薇，去年復出第一個大滿貫法網就奪冠，溫布頓再捧金盃，美網也打進4強，加上今年澳網再闖女雙、混雙決賽，繼續用球拍寫下驚奇；她生涯6座女雙冠軍分別是法網2冠和溫布頓4冠，澳網最佳成績是2020年決賽，今年有機會在墨爾本突破個人紀錄。

已經宣告大滿貫專注雙打的謝淑薇，今年女雙和混雙都闖決賽，場中受訪被問是否曾想到有如此成績，她笑說：「從沒想過！」

明天謝淑薇將先迎接混雙決賽，她和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）列第3種子，最終戰將對決列第2種子的美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）／英國斯庫普斯基（Neal Skupski）。

澳網混雙冠軍可共享165000澳幣獎金、亞軍94000澳幣；女雙冠軍獎金73萬澳幣、亞軍40萬澳幣、4強227500澳幣，謝淑薇混雙、女雙都闖決賽，保底247000澳幣（約508萬新台幣）。