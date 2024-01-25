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澳網／謝淑薇單日2勝 混雙闖決賽
月初剛過38歲生日的我國女網「一姊」謝淑薇，在澳洲網球公開賽再度拍出驚奇，昨天單日兩戰都奪勝，女雙闖進4強，混雙更首度打進決賽，有機會挑戰單屆2冠紀錄，續寫網壇新頁。
謝淑薇去年復出，回歸第一場大滿貫就打下法網女雙金盃，溫布頓再登頂，美網也闖4強，世界排名一路升至第6。今年澳網她和2021年奪下溫布頓金盃的比利時搭檔梅騰絲再聯手，名列第2種子的台比組合昨8強戰拍下荷蘭組合素爾絲／巴西史蒂芬妮，4強門票到手。
下午混雙4強賽，謝淑薇和波蘭搭檔傑林斯基組成第3種子，首盤「搶7」瓦解澳洲地主組合弗利斯／哈里斯3個盤末點，後來居上以7：6（10：8）、6：2搶下決賽門票。
謝淑薇過去最佳大滿貫混雙成績就是4強，27歲的傑林斯基去年才參加混雙，從法網開始連3座大滿貫都「一輪遊」，這次澳網聯手謝淑薇直衝決賽，笑說：「希望我們能再贏一場！」
謝淑薇生涯已有6座大滿貫女雙金盃，今年有機會挑戰澳網雙冠。
今天謝淑薇要先迎接女雙4強戰，對手是澳洲、捷克聯軍亨特／絲妮柯娃，明天混雙決賽對決列第2種子的美國卡胡琪／英國斯庫普斯基。
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