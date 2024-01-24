澳網／賽後與俄羅斯對手握手挨批 烏克蘭16歲女將致歉
烏克蘭16歲小將柯特利亞（Yelyzaveta Kotliar）在澳洲網球公開賽與俄羅斯對手握手後招致批評，她對此表示「深感抱歉」。
法新社報導，柯特利亞在今年首場大滿貫賽中的舉動受到密切關注，她在青少年組女單比賽第一輪被擊敗後，與俄羅斯選手米契娃（Vlada Mincheva）握手致意。
在烏克蘭同胞之間有一條不成文規定，即在祖國戰事如火如荼之際，賽後不與俄羅斯和白俄羅斯對手握手。
烏克蘭網球協會（Ukraine Tennis Federation）發表聲明指出，這是一起「不愉快的事件」，並重申其立場，即「烏克蘭網球運動員不與侵略國代表握手」。
烏克蘭網協在聲明中說，「我們重要的選手已被告知此事並支持這項立場」，還說柯特利亞此舉「是個錯誤」。
柯特利亞的父親康斯坦丁（Konstantin Kotliar）表示，女兒在壓力之下思慮不周。
他代表女兒發表聲明說：「她年僅16歲，沒有參加大滿貫等重大賽事的實際經驗。大滿貫賽是職業網球和青少年網球的最高殿堂。」
聲明說：「她進行了賽後儀式，與對手握手，沒有想到球網對面的是攻擊我們祖國的國家代表。這絕對是個錯誤，她對此深感抱歉，並保證永遠不會再讓這樣的事發生。」
烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）今天擊敗捷克非種子選手諾斯科娃（Linda Noskova），闖進澳網女單4強賽，被詢及相關問題時，她為柯特利亞辯護。
23歲的雅絲特蓮絲卡說：「你知道，烏克蘭人，我們有自己的立場。我們拒絕握手。但我認為她還年輕，經驗不足。每個人都可能遇到這種情況。」
在本屆澳網名列第28種子的烏克蘭女將朱蓮科（Lesia Tsurenko）稍早說，拒絕握手已成為烏克蘭球員抗議俄羅斯侵略的一部分。
朱蓮科說：「這再次提醒我們，祖國正在發生戰爭。如果能站在我或任何其他烏克蘭人的立場來想，就不會有這個問題」。她說：「這是正確的做法，我這麼做是為了烏克蘭。」
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