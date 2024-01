澳網／和「壞小子」送飛吻 約克維奇4強就位

尋求澳網第11座金盃的塞爾維亞「世界球王」約克維奇(Novak Djokovic),今天8強賽面對美國好手弗里茲(Taylor Fritz),雖浪費前15個破發點,最終仍在3小時45分鐘大戰以7:6(7:3)、4:6、6:2、6:3拿到4強門票,賽後還接受地主名將「壞小子」基里洛斯(Nick Kyrgios)訪問,彼此互動讓球迷笑開懷。

小約過去碰弗里茲取得8戰全勝紀錄,今天他延續對戰優勢,儘管首盤7個末發點都沒把握,但在「搶7」拔得頭籌,6:1的多拍來回拿下勝利後,還和擔任比賽講評的基里洛斯放送飛吻。

"We miss Nick! Show him some love!" 💙



Novak Djokovic was interviewed on-court by his good friend Nick Kyrgios after reaching the Australian Open semi-finals 🤝🎤#AusOpen pic.twitter.com/oqZNez39ji