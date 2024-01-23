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澳網／美國高芙鏖戰3盤擒伏烏克蘭對手 首闖女單4強

中央社／ 墨爾本23日綜合外電報導
美國女將高芙。 歐新社
美國女將高芙。 歐新社

美國女將高芙（Coco Gauff）今天挺過非種子的烏克蘭對手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）巨大阻力，鏖戰3盤後勝出，生涯首度打進澳洲網球公開賽女單4強。

法新社報導，大會第4種子高夫在拉佛球場（RodLaver Arena）炎熱天氣下打了3小時8分鐘，終場以7比6（8/6）、6比7（3/7）、6比2擒伏柯絲堤雅克。

去年美網封后的高夫將於25日迎戰白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）或捷克女將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）。尋求衛冕的大會第2種子莎芭蓮卡和第9種子卡雷茨科娃稍後將爭奪4強門票。

19歲的高夫芙去4年澳網女單最佳成績是打到第4輪，今年首度闖入4強。她說：「很開心，真的很以自己今天展現的拚勁為榮。」

她也說柯絲堤雅克「是很難纏的對手」，「我今天在場上真的是拚盡全力」。

美國女將高芙(左)打敗烏克蘭選手柯絲堤雅克。 歐新社
美國女將高芙(左)打敗烏克蘭選手柯絲堤雅克。 歐新社

澳網

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