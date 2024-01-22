澳網／美國弗里茨爆冷擊敗西西帕斯 網紅女友兌現承諾吃一物

美國好手弗里茨（Taylor Fritz）在澳洲網球公開賽男單16強，擊敗希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），他的網紅女友莉德（Morgan Riddle）也兌現承諾，吃下一整罐維吉麥（Vegemite）。

維吉麥是澳洲生產的食物醬，營養價值高，但味道奇特，很多人無法接受。西西帕斯身為大會第7種子，又是上屆澳網亞軍；反觀弗里茨則是第12種子，先前在大滿貫賽11度碰上世界排名前10的選手都輸球。

莉德可能因此不看好弗里茨，她在賽前發下豪語，只要男友贏球，她就吃下一整罐維吉麥。沒想到弗里茨真的以7比6、5比7、6比3、6比3戰勝西西帕斯，這是他生涯首度打進澳網男單8強，下一輪對手將是塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）。

弗里茨賽後不忘提起此事，「我女友認為我自信過頭，她要願賭服輸，我吃過這東西，不太喜歡，但我會確保她吃下去。」兩人稍早也在IG開直播，弗里茨親手餵女友嘗一匙維吉麥醬，結果她立刻嘔吐，弗里茨則在一旁幸災樂禍。