澳網／美新星高芙直落二克敵 生涯首度闖進女單8強

世界排名第4的美國網球新星高芙（Coco Gauff）今天以直落二擊敗波蘭女將佛瑞許（Magdalena Frech），生涯首度闖進澳洲公開賽女單8強。

法新社報導，高芙是去年美網女單冠軍，本屆澳網力圖摘下生涯第2座大滿貫賽后冠。她今天在澳網拉佛球場（Rod Laver Arena）再次進入最佳狀態，終場以6比1、6比2直落二淘汰非種子的佛瑞許，全程僅花63分鐘。

另一方面，捷克女將雷茨科娃（Barbora Krejcikova）今天4：6、6：3、6：2後來居上，終結了16歲小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva）的澳網夢幻之旅，晉級本屆澳網女單8強。

雷茨科娃下一場將對決去年澳網冠軍、白俄羅斯出生的女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。