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澳網／謝淑薇攜波蘭搭檔列第3種子 混雙首輪快意過關
台灣網球選手謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基今天在澳洲網球公開賽混雙首輪登場，以2個6比2擊敗澳洲組合比瑞爾與皮爾斯，僅花54分鐘，就收下16強門票。
謝淑薇今年澳網與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）再度合拍，2人曾攜手高舉2021年溫布頓網球錦標賽女雙金盃，這次澳網則拿下女雙2連勝、闖進16強。
謝淑薇今天改搭波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski），迎接混雙首輪賽事，「台波聯軍」為大會第3種子，首輪碰上澳洲組合比瑞爾（KimberlyBirrell）與皮爾斯（John Peers）。
「台波聯軍」開賽表現強勢，取得3比0領先，而對手在第4局回破，「台波聯軍」隨後不僅在第6局躲過2個破發點，還在第7局再度攻破對手發球局，以6比2搶下首盤。
「台波聯軍」次盤同樣率先突破，以2比1領先，且在盤末再度破發，最終以6比2迎接勝利，16強賽將對戰摩納哥選手奈斯（Hugo Nys）與荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs）。
另外，台灣好手詹皓晴女雙次輪止步後，稍早混雙首輪與墨西哥搭檔龔薩雷茲（Santiago Gonzalez）合體，和地主澳洲組合加德基（Olivia Gadecki）與波爾曼斯（Marc Polmans）激戰3盤，最終以4比6、7比6（7比5）、10比12落敗，結束澳網之旅。
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