澳網／球王本色！約克維奇百場出賽 不到2.5小時取勝晉16

澳網百場出賽里程碑，網球「球王」約克維奇(Novak Djokovic)以實力告訴現場所有球迷，墨爾本依舊是他的天下！

現年36歲身為男單頭號種子的澳網「10冠王」約克維奇，於今天出征男單第三輪賽事，面對第30種子阿根廷對手埃切韋里（Tomas Martin Etcheverry），這位24歲年輕球員化身「老將殺手」，在今年澳網前兩輪分別直落三打敗36歲英國名將墨瑞(Andy Murray)及37歲法國名將孟菲斯(Gael Monfils)，創下個人澳網最佳成績，然而約克維奇卻是以2小時28分的時間，以6：3、6：3、7：6(2)就好好教訓一下這位年紀小一輪的球員。

約克維奇經過前兩輪都是4盤才結束，且至少3小時以上的比賽之後，顯得有點跌跌撞撞下，今天的狀況卻是相當出色，全面掌握比賽節奏，除了「愛司球」比對手少3個(10：13)外，其他全場數據都比對手出色，最重要的是保住所有發球局，且完全不給對手任何破發點，把個人自2005年以來，除了2022年因疫情無法出賽外，在澳網百場出賽打得完美無瑕(92勝8負)，目前也拉出澳網男單31連勝紀錄。

約克維奇是繼費德勒(Roger Federer)117場及小威廉絲(Serena Williams)105場之後，第三位加入澳網百場出賽俱樂部成員，而他對這場比賽賽後受訪說，「「這是一場精彩的比賽，這是我在本屆比賽中最好的表現，對整場比賽的表現感到滿意，尤其是前兩盤。」