澳網／球王本色！約克維奇百場出賽 不到2.5小時取勝晉16

澳網百場出賽里程碑,網球「球王」約克維奇(Novak Djokovic)以實力告訴現場所有球迷,墨爾本依舊是他的天下!

現年36歲身為男單頭號種子的澳網「10冠王」約克維奇,於今天出征男單第三輪賽事,面對第30種子阿根廷對手埃切韋里(Tomas Martin Etcheverry),這位24歲年輕球員化身「老將殺手」,在今年澳網前兩輪分別直落三打敗36歲英國名將墨瑞(Andy Murray)及37歲法國名將孟菲斯(Gael Monfils),創下個人澳網最佳成績,然而約克維奇卻是以2小時28分的時間,以6:3、6:3、7:6(2)就好好教訓一下這位年紀小一輪的球員。

約克維奇經過前兩輪都是4盤才結束,且至少3小時以上的比賽之後,顯得有點跌跌撞撞下,今天的狀況卻是相當出色,全面掌握比賽節奏,除了「愛司球」比對手少3個(10:13)外,其他全場數據都比對手出色,最重要的是保住所有發球局,且完全不給對手任何破發點,把個人自2005年以來,除了2022年因疫情無法出賽外,在澳網百場出賽打得完美無瑕(92勝8負),目前也拉出澳網男單31連勝紀錄。

約克維奇是繼費德勒(Roger Federer)117場及小威廉絲(Serena Williams)105場之後,第三位加入澳網百場出賽俱樂部成員,而他對這場比賽賽後受訪說,「「這是一場精彩的比賽,這是我在本屆比賽中最好的表現,對整場比賽的表現感到滿意,尤其是前兩盤。」

Too strong. Too clean. Too good.@djokernole cruises into the fourth round with a 6-3 6-3 7-6(2) victory over Tomas Martin Etcheverry.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/hu64jY7GOP