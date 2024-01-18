快訊

龍年最會生？人口專家認為「迷信已破」無法拯救生育率

挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

椎間盤突出怎麼辦？會不會自然好？13項有助舒緩的復健運動

澳網／如何突破約克維奇封鎖？西西帕斯：等他不自私時

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾維亞球王約克維奇(左)去年澳網決賽擊敗希臘名將西西帕斯(右)。 路透
塞爾維亞球王約克維奇(左)去年澳網決賽擊敗希臘名將西西帕斯(右)。 路透

希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）去年在澳洲網球公開賽男單決賽，不敵塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic），當被問到今年該如何復仇時，他開玩笑表示，「等約克維奇別這麼自私時。」

西西帕斯曾在2021年法網和2023年澳網闖進決賽，但都被約克維奇擋下，無緣生涯首座大滿貫金盃。

西西帕斯受訪時被問到如何突破約克維奇，他開玩笑地說，「數字不會說謊，約克維奇在澳網拿下12座冠軍（實際是10座），他是非常自私的人，可能要等他某天起床沒這麼自私，分享是美德！」

西西帕斯昨天淘汰澳洲好手湯普森（Jordan Thompson），挺進男單第三輪，對手是世界排名第79的法國小將范阿斯切（Luca Van Assche）。

澳網 Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas

延伸閱讀

澳網／約克維奇與觀眾火爆互嗆：要不要下來當面講

澳網／擋下地主好手反撲 約克維奇第16度挺進第3輪

澳網／18歲小將逼出最長一戰 約克維奇拍下29連勝

澳網／約克維奇拼第25座大滿貫金盃前 先秀灌籃致敬詹皇

相關新聞

澳網／不受大雨延宕影響 詹皓晴、吳芳嫺雙雙晉女雙第2輪

澳洲網球公開賽女雙首輪賽事，我國今天三組人馬將相繼登場，其中詹皓晴與墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）在面對...

澳網／如何突破約克維奇封鎖？西西帕斯：等他不自私時

希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）去年在澳洲網球公開賽男單決賽，不敵塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic），當被問到今年該如何復仇時，他開玩笑表示，「等約克維奇別這

澳網／約克維奇與觀眾火爆互嗆：要不要下來當面講

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在澳網第二輪鏖戰逾3小時才擊敗澳洲選手巴比倫，且於賽事期間與...

澳網／擋下地主好手反撲 約克維奇第16度挺進第3輪

澳網男單第二輪賽事，世界球王約克維奇（Novak Djokovic）今天遭遇世界排名第43名的地主好手巴比倫（Alexe...

澳網／避免加入爆冷行列 高芙直落2險退同胞

目前連拿2座大滿貫，美國網球名將高芙（Coco Gauff）今天澳網第二輪卻差點踢鐵板，她面對同胞多海德（Carolin...

澳網／安德烈耶娃去年還是青少女亞軍 爆冷退加博成種子殺手

澳網女單第二輪在今天爆出冷門賽事，年僅16歲的俄羅斯天才少女的安德烈耶娃（Mirra Andreeva），面對曾3度打進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。