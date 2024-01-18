澳網／如何突破約克維奇封鎖？西西帕斯：等他不自私時

希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）去年在澳洲網球公開賽男單決賽，不敵塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic），當被問到今年該如何復仇時，他開玩笑表示，「等約克維奇別這麼自私時。」

西西帕斯曾在2021年法網和2023年澳網闖進決賽，但都被約克維奇擋下，無緣生涯首座大滿貫金盃。

西西帕斯受訪時被問到如何突破約克維奇，他開玩笑地說，「數字不會說謊，約克維奇在澳網拿下12座冠軍（實際是10座），他是非常自私的人，可能要等他某天起床沒這麼自私，分享是美德！」

西西帕斯昨天淘汰澳洲好手湯普森（Jordan Thompson），挺進男單第三輪，對手是世界排名第79的法國小將范阿斯切（Luca Van Assche）。